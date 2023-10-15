Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
В США допустили возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт
Администрация США не исключает возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как указал Салливан CBS, у США нет каких-либо новых разведывательных данных о наличии опасности для Израиля со стороны Ирана. По его словам, и вчера и сегодня угроза реальная, и присутствует риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере и вмешательства Ирана в конфликт, передает ТАСС.
Салливан выразил обеспокоенность поводу подконтрольных сил, поскольку есть ливанская «Хезболлах», подконтрольная Ирану. Он отметил, что в последние несколько дней все наблюдали за стычками на северной границе, которые подчеркивают наличие риска эскалации. По его мнению, США не исключает риск вмешательства Ирана, поэтому нужно быть готовыми к любому возможному развитию событий.
По словам Салливана, именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море. Он добавил, что Вашингтон стремится «дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».
Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.
В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».