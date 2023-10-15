Иран пригрозил последствиями, если Израиль «не прекратит геноцид»

Tекст: Ольга Иванова

В комментарии говорится, что ответственность за эти последствия ляжет на ООН, Совет Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик, передает РИА «Новости».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.