Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Иран пригрозил последствиями, если Израиль «не прекратит геноцид»
Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля», об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.
В комментарии говорится, что ответственность за эти последствия ляжет на ООН, Совет Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик, передает РИА «Новости».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.
Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.