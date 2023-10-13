Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

Эксперты оценили преимущества России от нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Об этом он сообщил на саммите стран СНГ в Бишкеке. По его словам, Тель-Авив подвергся жестокой атаке и имеет право защищать себя, однако реальное урегулирование ситуации возможно только при условии создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

По его мнению, целью переговоров должна стать реализация ООНовской формулы «двух государств», и альтернативы этому не существует. Он добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами». Путин назвал войну на Ближнем Востоке масштабной трагедией для израильтян и палестинцев. Этот конфликт стал «прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке». Кроме того, российский лидер предостерег Тель-Авив от начала наземной операции в секторе Газа.

Решение палестино-израильского конфликта волнует все международное сообщество. Еще в 1967 году, после окончания Шестидневной войны, СБ ООН выпустил резолюцию 242 с призывом к Тель-Авиву вывести войска с территории аннексированного в ходе боевых действий Восточного Иерусалима.

В июле 1980 года Конференция руководителей неприсоединившихся стран объявила священный город «неотъемлемой частью оккупированной Палестины» и он «должен быть полностью покинут и безоговорочно передан под арабский суверенитет». В ответ на это Тель-Авив принял закон об Иерусалиме, согласно которому населенный пункт провозглашался «единым и неделимым» и наделялся статусом столицы еврейского государства.

В дальнейшем урегулировать ситуацию в регионе попытались Соединенные Штаты. В 1993 году в рамках секретных переговоров в Норвегии было подписано соглашение «Осло-1», согласно которому Организация освобождения Палестины (ООП) признала права Израиля на существование «в мире и безопасности», а Тель-Авив согласился на промежуточные договоренности о самоуправлении арабской автономии.

Позже, в 1995 году был подписан договор «Осло-2» о расширении власти палестинцев путем создания избранного органа на короткий период, сроком не более пяти лет с момента оформления договоренностей. Однако авторитет документа был подорван сменой правительства в Израиле в 1996 году, в результате чего страна отсрочила передислокацию войск в Хевроне.

На фоне непрекращающихся попыток мирового сообщества примирить конфликтующие стороны, Россия выстроила крепкие отношения и с Палестиной, и с Израилем. Тель-Авив и другие города стали центром притяжения выходцев из СССР и России. О крепких общественных связях двух народов в свое время метко высказался поэт и бард Владимир Высоцкий: «… а там на четверть бывший наш народ».

Подобное положение вещей сказывается и на текущем взаимодействии государств. Власти Израиля избегали, насколько это возможно, вовлечения в конфликт на Украине, а личные отношения израильского премьера Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина всегда считались теплыми, о чем ранее подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В то же время Россия является давним и надежным партнером многих мусульманских и арабских государств. В советский период Москва была заступницей палестинцев, в связи с чем дружба сторон не утратилась и после распада СССР. Параллельно с этим успешно продвигается выстраивание взаимоотношений с Ираном, который также имеет свой взгляд на текущий конфликт.

Кроме того, усилиями отечественной дипломатии были созданы путь и непростые, но конструктивные и взаимовыгодные отношения с Турцией – другим важным игроком регионе. Да и в самой России проживает множество мусульман, что играет на руку Москве при выстраивании партнерских и доверительных отношений с государствами, где основной религией является ислам.

В связи с этим в экспертном сообществе уверены, что занятая Россией позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств. Москва осознает важность создания двух независимых государств в регионе и настаивает на мирном урегулировании конфликта, не желая видеть его расширения на территорию всего Ближнего Востока.

«Москва продолжает отстаивать классический для международных отношений тезис о том, что вооруженный конфликт является неприемлемым способом разрешения имеющихся противоречий. Этим и объясняется наш нейтралитет в рамках происходящих событий», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Занятая Россией позиция является оптимальной.

Мы четко осознаем, что эта война не задевает ключевых интересов Москвы, соответственно, и растрачивать бесценный дипломатический и оборонный капитал на нее не стоит. Однако западные страны в своей политике придерживаются совершенно иного подхода», – считает собеседник.

«США и ЕС практически полностью солидаризировались с Тель-Авивом, что снижает их возможности для маневра. Более того, потребность в оказании колоссальной поддержки Израилю отвлекает внимание Вашингтона и Брюсселя от происходящего на Украине. Это, разумеется, играет на руку России», – отмечает эксперт.

«Тем не менее Москва не хочет видеть увеличение зоны конфликта до масштабов всего ближневосточного региона. Данный сценарий не будет выгоден ни одному государству. Однако теоретически, если западные страны начнут наращивать объемы помощи Израилю, то такой исход станет вполне вероятным», – подчеркивает собеседник:

«В этом случае Россия может использовать свои крепкие связи как с Палестиной, так и с Израилем для того, чтобы выступить в качестве посредника при разрешении конфликта, – отмечает Ткаченко. – Однако в настоящий момент мы активно не стремимся к исполнению этой роли, время еще не настало».

Правильной выбранную Москвой позицию называет и Тимофей Бордачев, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай». «В сложившемся конфликте Россия выступает на стороне международного права. Необходимость создания двух полноценных государств, Израиля и Палестины, давно была прописана во многих международных документах. Тем не менее мы видим, что прогресса на этом направлении практически нет», – считает он.

«Однако реализация задекларированных положений необходима. Данный способ является единственным выходом из кризиса, который может позволить стабилизировать ситуацию в регионе. Собственно, на это же справедливо указывает и Владимир Путин. В то же время симпатии западных стран, очевидно, склоняются в пользу Израиля», – отмечает эксперт.

«Такая политика не является приемлемой для России. Мы заняли четкую и выверенную позицию нейтралитета. На мой взгляд, в сложившейся ситуации этот подход максимально соответствует интересам Москвы. У нашей страны нет привычки «совать нос в чужие дела», поэтому мы продолжим держаться от происходящего на расстоянии», – подчеркивает Бордачев.

При этом текущий конфликт таит в себе немало потенциальных выгод для России, полагают в Европе. По мнению германского политолога Александра Рара, Россия вполне способна оказать непосредственное содействие для разрешения противостояния ХАМАС и Израиля.

«В ситуации, когда весь западный мир безоговорочно встал на сторону Тель-Авива, Москва, теоретически, могла бы выступить в качестве большого посредника в рамках конфликта. Вашингтон и Брюссель рискуют лишиться доверия мусульманских государств, если боевые действия в секторе Газа приобретут затяжной характер»,

– допускает собеседник. «Кроме того, России выгодны происходящие события с точки зрения отведения внимания Штатов и ЕС от Украины в сторону Ближнего Востока. Текущее положение на геополитической арене дает Москве большое количество возможностей. Однако для их реализации нужно предлагать конструктивные подходы к выходу из положения и на качественном уровне реализовывать дипломатические усилия», – акцентирует политолог.

«Со временем Россия могла бы использовать свое влияние на Ближнем Востоке для предотвращения угрозы возникновения ирано-израильской войны. Вполне возможно, что Тель-Авив попытается отомстить Тегерану за поддержку ХАМАС», – считает Рар.

Однако не все готовы принять нейтралитет Москвы в его нынешнем виде. Так, Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», не считает позицию России «правильной и идущей ей на пользу». «Я понимаю, что Кремль хочет сохранить теплые отношения с Турцией и Ираном. Кроме того, на территории РФ проживает много мусульман. Поэтому Москва старается не выбирать сторону», – отмечает он.

«Однако было бы справедливо признать ХАМАС террористами. Дело в том, что они не являются законной властью сектора Газа. Группировка силой взяла его под контроль и теперь убивает мирных граждан на нашей территории. Более того, Израиль даже сотрудничает с властями Палестины, чтобы предотвратить преступления исламской организации», – подчеркивает собеседник.

«Я считаю, что Россия может поддержать законную власть Палестины и способствовать возвращению сектора Газа под ее контроль. Однако также необходимо признать ХАМАС террористической организацией. Москва будет действовать исходя из своих интересов, но при этом осудит радикалов и экстремистов», – акцентирует Кедми.

Иную позицию высказывает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. По его мнению, Москва «четко дала понять, что считает невероятно важным создание независимого государства Палестина, однако Тель-Авив не хочет, чтобы будущее региона выстраивалось в этом направлении».

«Израиль долгое время сознательно притеснял сектор Газа и западный берег реки Иордан. Местных жителей вытесняли с родных земель путем незаконной застройки территории. Это не может работать на достижение стабильности на Ближнем Востоке, поэтому Россия совершенно корректно указывает на необходимость изменения сложившейся ситуации», – считает собеседник.

«Тем не менее Москва все равно заинтересована в развитии как минимум нейтральных отношений с Израилем. Текущая геополитическая обстановка позволяет обеим странам купировать опасения в отношении друг друга. Нейтралитет России служит своеобразным заверением Тель-Авиву, что вооружения не начнут массово отправляться в Иран», – подчеркивает эксперт.

«Отмечу, что любая техника, поставленная Тегерану, может оказаться в руках у ХАМАС или «Хезболлы». Разумеется, Израиль пытается избежать этого исхода. В связи с этим, страна сдерживается и от поддержки Украины, поскольку это стало бы отправной точкой для более жесткой позиции России», – резюмирует Семенов.

Между тем в Кремле ранее ответили на вопрос о том, почему Москва не признает ХАМАС террористической организацией. Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта, а «приоритетом номер один» в этом вопросе являются интересы граждан страны, которые проживают как в Палестине, так и в Израиле. «Кроме того, Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как стороны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования», – цитирует Пескова «Газета.ру».



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При этом позже Путин еще раз отметил, что «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами». При этом и «Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами».

В первую очередь, подчеркнул президент, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – резюмировал Путин.