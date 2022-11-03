Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

9 мая 2018 года Путин и Нетаньяху вместе приняли участие в шествии «Бессмертный полк» kremlin.ru
Уже мало кто сомневается, что главой израильского правительства вновь станет Биньямин Нетаньяху. Известно, что этого политика связывают теплые отношения с Путиным, однако пока Нетаньяху был в оппозиции, многое изменилось в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Укрепился альянс России и Ирана, разгорелся украинский конфликт. Не возьмет ли Нетаньяху на себя роль посредника в этом конфликте? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперёд. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...

Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
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Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...
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Иран и саудиты: будет ли война?

Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

    9 мая 2018 года Путин и Нетаньяху вместе приняли участие в шествии «Бессмертный полк»
    		   3 ноября 2022, 08:40
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Евгений Поздняков,
    Алена Задорожная,
    Андрей Резчиков

    Уже мало кто сомневается, что главой израильского правительства вновь станет Биньямин Нетаньяху. Известно, что этого политика связывают теплые отношения с Путиным, однако пока Нетаньяху был в оппозиции, многое изменилось в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Укрепился альянс России и Ирана, разгорелся украинский конфликт. Не возьмет ли Нетаньяху на себя роль посредника в этом конфликте?

    В среду на весь день израильская пресса превратилась в хроникеров успехов экс-премьера и лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху – по мере того, как его коалиция партий укрепляла лидерство по итогам выборов в Кнессет, прошедших днем ранее. Большинство наблюдателей уже не сомневаются, что 73-летний Биби, как принято называть Нетаньяху, в третий раз займет кресло главы правительства (первый раз это было в 1996-м, второй – в 2009-м, в общей сложности он правил 15 лет).

    Шансы премьер-министра Яира Лапида удержать власть кажутся незначительными, пишет газета Haaretz, поскольку его союзники – левая партия Мерец и арабская националистическая партия Балад – не преодолевают избирательный барьер. При подсчете 97% голосов блок партий во главе с Биби получает 65 из 120 мест в парламенте. Партия «Еш атид» Лапида пока набирает лишь 24 кресла.

    Впрочем, окончательный подсчет голосов может занять еще неделю. Как напоминает газета Times of Israel, общий расклад сил еще может измениться, когда избирком объявит результаты подсчета бюллетеней голосовавших досрочно дипломатов и военных, а также заключенных. Это так называемые двойные конверты, которых в общей сложности насчитывается порядка 500 тысяч.

    Но уже объявлено, что Лапид не примет участия в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна открыться в египетском Шарм-эль-Шейхе 6 ноября. Об этом в среду сообщила канцелярия премьера, добавив, что такое решение принято на фоне начала оглашения предварительных результатов выборов. Вероятно, в случае более удачных результатов Лапид рассчитывал сам поехать в Египет. Теперь его заменит президент Ицхак Герцог.

    А в зарубежных столицах зазвучали прогнозы о том, какой теперь будет внешняя политика еврейского государства. Так, в Тегеране предрекают, что реванш Нетаньяху станет новым испытанием для отношений Израиля с Америкой. Такое мнение высказал в среду советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Таиб. «Возвращение Нетаньяху к власти ослабит позиции партии демократов в США, а прошедшие вчера парламентские выборы станут началом эпохи новых вызовов в американо-израильских отношениях, – цитирует Таиба тегеранское агентство ИЛНА. – Приход партии Нетаньяху «Ликуд» к власти усилит разногласия в израильском обществе и приведет к социальным волнениям».

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напоминает, что у Нетаньяху сохранились довольно тесные личные отношения с Владимиром Путиным, «которого он хорошо понимает и чувствует, вместе с ним шагал в шествии «Бессмертный полк». Но израильское правительство – коалиционное, и будущий премьер будет вынужден идти на компромиссы, оговорился политолог.

    «Отношения Нетаньяху и Путина будут тем фактором, который непосредственно отличает новый кабинет от предшественников.

    Но никуда не денутся объективные проблемы, влияющие на политику Израиля. Любой шаг Нетаньяху будет рассматриваться под лупой, что затрудняет свободу маневра», – считает Кортунов. 

    Пока Нетаньяху не было у власти, расклад сил в регионе изменился – например, расширилось российско-иранское сотрудничество, Иран активизировался в Сирии и в Ливане.

    «Но сбрасывать со счетов личную химию отношений Путина и Нетаньяху все равно было бы неправильно. Тут вопрос искусства самого Нетаньяху – как он сможет примирить разные взгляды. В израильском обществе есть проукраинские настроения, на Израиль по поводу Украины давят западные партнеры, прежде всего, США. Возможно, даже в этих условиях Нетаньяху попытается стать очередным посредником, преуспеть там, где других постигла неудача. Ради статуса посредника Нетаньяху может дистанцироваться от украинского конфликта. И он в любом случае постарается получить дополнительные бонусы от Москвы на иранском направлении», – предрекает собеседник.

    В Иерусалиме, прежде всего, опасаются дальнейшего усиления иранского союзника – движения «Хезболла» в Ливане – за счет новых видов иранского вооружения, в том числе знаменитых дронов, уверен Кортунов. «Нетаньяху наверняка будет призывать Москву повлиять на Тегеран, чтобы тот сдерживал себя в поставке таких вооружений в страны, которые граничат с еврейским государством. Система ПВО Израиля «Железный купол» хорошо работает по самодельным ракетам, которые запускает ХАМАС из сектора Газа. Но способна ли эта система перехватывать иранские беспилотники, производство которых может быть передано «Хезболле»? Нетаньяху наверняка будет беспокоить этот вопрос», – прогнозирует политолог.

    Что касается позиции МИДа России, то он рассчитывает, что при новом правительстве, каким бы они ни было, курс на сотрудничество двух стран сохранится. Кроме того, на Смоленской площади не исключают корректировку позиции Израиля по украинскому конфликту. «Многое, что являлось и явилось причиной нынешней фазы конфликта, имеет международно-правовое измерение, в том числе и в том контексте, который так важен и чувствителен для Израиля, – это возрождение неонацизма, националистическая, человеконенавистническая идеология, которая возрождается, и так далее», – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не вижу ничего, что могло бы стать препятствием для восприятия нашей позиции руководством Израиля – нынешним, будущим, неважно каким», – цитирует ее ТАСС.

    Политологи отмечают как один из значимых результатов выборов укрепление позиций крайне правых. «Религиозный сионизм» – блок правых национально-религиозных партий «Ха-Ционут ха-Датит» и «Оцма Йегудит», который возглавляют Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, удвоил количество мандатов в Кнессете и становится третьей по размеру фракцией. Степень их влияния на израильскую политику и возможное правительство Нетаньяху явно увеличится», – предполагает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

    Для многих стало неожиданностью укрепление позиций Нетаньяху, признает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. «Но самое удивительное заключается в радикальном ослаблении левого лагеря и не менее радикальном укреплении правого, который возглавляют Бацалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир», – уточнил эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Что касается внутренней политики, то она будет претерпевать серьезные изменения. Так, в ближайшее время мы увидим расширение поселений на Западном берегу реки Иордан, усиление попыток взять под контроль сектор Газа, а также давление на палестинцев», – предположил эксперт. «Еще менее радужные прогнозы по внешней политике Израиля – она, очевидно, станет более жесткой. И в первую очередь это коснется группировок ХАМАС, «Исламский джихад» и «Хезболла». Если Нетаньяху соберет коалицию, то в течение четырех лет будет новый военный конфликт с ХАМАС», – рассуждает Ципис.

    Вместе с тем он отмечает, что отношения с Россией могут значительно укрепиться. «В первую очередь вопрос о поставках вооружения Украины отодвинется еще дальше. Кроме того, из-за ухудшения отношений с Ираном Нетаньяху будет еще плотнее общаться с Владимиром Путиным. Ведь у него есть рычаги влияния как на Иран, так и на правительство Асада в Сирии и группировку «Хезболла» в Сирии и Ливане», – заключил Ципис.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы в Кнессет могут повлиять на украинский конфликт. В частности, дипломат, экс-посол Израиля в России Цви Маген выразил уверенность в том, что Нетаньяху, если он вернется на пост премьер-министра, будет придерживаться позиции отказа от военной помощи Киеву.

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