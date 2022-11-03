Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

Уже мало кто сомневается, что главой израильского правительства вновь станет Биньямин Нетаньяху. Известно, что этого политика связывают теплые отношения с Путиным, однако пока Нетаньяху был в оппозиции, многое изменилось в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Укрепился альянс России и Ирана, разгорелся украинский конфликт. Не возьмет ли Нетаньяху на себя роль посредника в этом конфликте?

В среду на весь день израильская пресса превратилась в хроникеров успехов экс-премьера и лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху – по мере того, как его коалиция партий укрепляла лидерство по итогам выборов в Кнессет, прошедших днем ранее. Большинство наблюдателей уже не сомневаются, что 73-летний Биби, как принято называть Нетаньяху, в третий раз займет кресло главы правительства (первый раз это было в 1996-м, второй – в 2009-м, в общей сложности он правил 15 лет).

Шансы премьер-министра Яира Лапида удержать власть кажутся незначительными, пишет газета Haaretz, поскольку его союзники – левая партия Мерец и арабская националистическая партия Балад – не преодолевают избирательный барьер. При подсчете 97% голосов блок партий во главе с Биби получает 65 из 120 мест в парламенте. Партия «Еш атид» Лапида пока набирает лишь 24 кресла.

Впрочем, окончательный подсчет голосов может занять еще неделю. Как напоминает газета Times of Israel, общий расклад сил еще может измениться, когда избирком объявит результаты подсчета бюллетеней голосовавших досрочно дипломатов и военных, а также заключенных. Это так называемые двойные конверты, которых в общей сложности насчитывается порядка 500 тысяч.

Но уже объявлено, что Лапид не примет участия в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна открыться в египетском Шарм-эль-Шейхе 6 ноября. Об этом в среду сообщила канцелярия премьера, добавив, что такое решение принято на фоне начала оглашения предварительных результатов выборов. Вероятно, в случае более удачных результатов Лапид рассчитывал сам поехать в Египет. Теперь его заменит президент Ицхак Герцог.

А в зарубежных столицах зазвучали прогнозы о том, какой теперь будет внешняя политика еврейского государства. Так, в Тегеране предрекают, что реванш Нетаньяху станет новым испытанием для отношений Израиля с Америкой. Такое мнение высказал в среду советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Таиб. «Возвращение Нетаньяху к власти ослабит позиции партии демократов в США, а прошедшие вчера парламентские выборы станут началом эпохи новых вызовов в американо-израильских отношениях, – цитирует Таиба тегеранское агентство ИЛНА. – Приход партии Нетаньяху «Ликуд» к власти усилит разногласия в израильском обществе и приведет к социальным волнениям».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напоминает, что у Нетаньяху сохранились довольно тесные личные отношения с Владимиром Путиным, «которого он хорошо понимает и чувствует, вместе с ним шагал в шествии «Бессмертный полк». Но израильское правительство – коалиционное, и будущий премьер будет вынужден идти на компромиссы, оговорился политолог.

«Отношения Нетаньяху и Путина будут тем фактором, который непосредственно отличает новый кабинет от предшественников.

Но никуда не денутся объективные проблемы, влияющие на политику Израиля. Любой шаг Нетаньяху будет рассматриваться под лупой, что затрудняет свободу маневра», – считает Кортунов.

Пока Нетаньяху не было у власти, расклад сил в регионе изменился – например, расширилось российско-иранское сотрудничество, Иран активизировался в Сирии и в Ливане.

«Но сбрасывать со счетов личную химию отношений Путина и Нетаньяху все равно было бы неправильно. Тут вопрос искусства самого Нетаньяху – как он сможет примирить разные взгляды. В израильском обществе есть проукраинские настроения, на Израиль по поводу Украины давят западные партнеры, прежде всего, США. Возможно, даже в этих условиях Нетаньяху попытается стать очередным посредником, преуспеть там, где других постигла неудача. Ради статуса посредника Нетаньяху может дистанцироваться от украинского конфликта. И он в любом случае постарается получить дополнительные бонусы от Москвы на иранском направлении», – предрекает собеседник.

В Иерусалиме, прежде всего, опасаются дальнейшего усиления иранского союзника – движения «Хезболла» в Ливане – за счет новых видов иранского вооружения, в том числе знаменитых дронов, уверен Кортунов. «Нетаньяху наверняка будет призывать Москву повлиять на Тегеран, чтобы тот сдерживал себя в поставке таких вооружений в страны, которые граничат с еврейским государством. Система ПВО Израиля «Железный купол» хорошо работает по самодельным ракетам, которые запускает ХАМАС из сектора Газа. Но способна ли эта система перехватывать иранские беспилотники, производство которых может быть передано «Хезболле»? Нетаньяху наверняка будет беспокоить этот вопрос», – прогнозирует политолог.

Что касается позиции МИДа России, то он рассчитывает, что при новом правительстве, каким бы они ни было, курс на сотрудничество двух стран сохранится. Кроме того, на Смоленской площади не исключают корректировку позиции Израиля по украинскому конфликту. «Многое, что являлось и явилось причиной нынешней фазы конфликта, имеет международно-правовое измерение, в том числе и в том контексте, который так важен и чувствителен для Израиля, – это возрождение неонацизма, националистическая, человеконенавистническая идеология, которая возрождается, и так далее», – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не вижу ничего, что могло бы стать препятствием для восприятия нашей позиции руководством Израиля – нынешним, будущим, неважно каким», – цитирует ее ТАСС.

Политологи отмечают как один из значимых результатов выборов укрепление позиций крайне правых. «Религиозный сионизм» – блок правых национально-религиозных партий «Ха-Ционут ха-Датит» и «Оцма Йегудит», который возглавляют Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, удвоил количество мандатов в Кнессете и становится третьей по размеру фракцией. Степень их влияния на израильскую политику и возможное правительство Нетаньяху явно увеличится», – предполагает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

Для многих стало неожиданностью укрепление позиций Нетаньяху, признает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. «Но самое удивительное заключается в радикальном ослаблении левого лагеря и не менее радикальном укреплении правого, который возглавляют Бацалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир», – уточнил эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

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«Что касается внутренней политики, то она будет претерпевать серьезные изменения. Так, в ближайшее время мы увидим расширение поселений на Западном берегу реки Иордан, усиление попыток взять под контроль сектор Газа, а также давление на палестинцев», – предположил эксперт. «Еще менее радужные прогнозы по внешней политике Израиля – она, очевидно, станет более жесткой. И в первую очередь это коснется группировок ХАМАС, «Исламский джихад» и «Хезболла». Если Нетаньяху соберет коалицию, то в течение четырех лет будет новый военный конфликт с ХАМАС», – рассуждает Ципис.

Вместе с тем он отмечает, что отношения с Россией могут значительно укрепиться. «В первую очередь вопрос о поставках вооружения Украины отодвинется еще дальше. Кроме того, из-за ухудшения отношений с Ираном Нетаньяху будет еще плотнее общаться с Владимиром Путиным. Ведь у него есть рычаги влияния как на Иран, так и на правительство Асада в Сирии и группировку «Хезболла» в Сирии и Ливане», – заключил Ципис.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы в Кнессет могут повлиять на украинский конфликт. В частности, дипломат, экс-посол Израиля в России Цви Маген выразил уверенность в том, что Нетаньяху, если он вернется на пост премьер-министра, будет придерживаться позиции отказа от военной помощи Киеву.

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