Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

Израиль в пятый раз за три года будет избирать парламент – а значит, должен определиться и новый правящий глава кабинета. После затянувшегося кризиса кресло может вновь достаться экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. С возвращением политического тяжеловеса связывают восстановление столь необходимых Израилю контактов с Москвой. Следует ли всерьез ожидать от Нетаньяху перемен на российском и украинском направлениях?

Россия готова работать с любым правительством Израиля и оптимистично смотрит на отношения со всеми партнерами. Об этом сказал в понедельник замглавы МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, комментируя предстоящие во вторник выборы в Кнессет – парламент Израиля. От результата голосования в этой парламентской республике будет зависеть состав правительства, а следовательно – и определение внешнеполитического курса. В Кнессете 120 депутатских мест, нужно иметь хотя бы 61 голос, чтобы сформировать коалицию.

Главная интрига выборов – вернется ли в премьерское кресло Биньямин Нетаньяху, который возглавлял страну в 2009-21 годах. «Вероятность возвращения Нетаньяху достаточно велика. Израильский электорат по-прежнему разделен: в то время как часть граждан считает политика преступником и коррупционером, другие с нетерпением ждут его нового срока в качестве премьера. Число его сторонников и противников, согласно последним опросам, примерно равно», – пишет TheWashingtonPost.

Любопытно, что в Вашингтоне к возвращению Нетаньяху относятся не без настороженности и сравнивают бывшего, и возможно, будущего руководителя с непредсказуемым и чрезмерно самостоятельным венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

«Политолог Гайил Талшир считает, что новый срок Нетаньяху поспособствует превращению Израиля во «вторую Венгрию», что нанесет непоправимый ущерб демократической системе страны», – отмечает The Washington Post.

Выборы в Кнессет могут поменять позицию Израиля в противостоянии России и Украины, полагает президент израильского Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), эксперт «Независимого общественного мониторинга» Александр Цинкер. В своей предвыборной риторике Нетаньяху использует свою дружбу с Владимиром Путиным, дал прогноз в комментарии газете ВЗГЛЯД сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-авивского университета Саймон Ципис.

«Пожалуй, Нетаньяху единственный в израильской политике, кто смог войти, так сказать, в круг доверия российского лидера.

Эти отношения выстраивались очень долго. И если дружба с Россией будет испорчена, восстановить ее будет крайне тяжело. А так как Россия имеет значительное влияние на Ближнем Востоке, то дружба с Москвой крайне необходима Иерусалиму, например, в рамках возникающего конфликта с Ираном», – указал Ципис.

По оценке Цинкера, многое указывало на то, что праворелигиозный лагерь во главе с Нетаньяху наиболее близок к успеху. Но победа экс-премьеру и его соратникам не гарантирована. На это указывает то, что по итогам предыдущих лет, ему так и не удалось прочно закрепиться у власти.

Внеочередные выборы, которые пройдут во вторник – уже пятые за последние три года, что считается беспрецедентной ситуацией для Израиля. Все последние годы – с 2019-го – страна находится в затянувшемся парламентско-правительственном кризисе. Турбулентность вызвана противостоянием между консерваторами во главе с партией «Ликуд» экс-премьера Нетаньяху и леволиберальными и центристскими партиями, к одной из которых принадлежит нынешний премьер Яир Лапид.

В апреле 2019 «Ликуд» и противостоящий ему блок «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем (нынешний министр обороны Израиля) получили равное число мест, после чего не удалось сформировать коалиционное правительство. Премьер Нетаньяху тогда инициировал досрочный роспуск Кнессета и перевыборы. Если немного упростить изложение, то можно сказать – внеочередные выборы сентября 2019 и марта 2020-го приводили все к той же ситуации: по итогам не удавалось сформировать устойчивое правительство.

Последние по времени выборы, в марте 2021 года, привели к тому, что победу одержал «Ликуд» Нетаньяху, второе место заняла левая партия «Еш Атид» Лапида. Нетаньяху не смог сформировать кабмин, и тогда передал это право Лапиду, напоминает ТАСС. Последнему удалось договориться о создании коалиции. Но по договоренности с партиями-партнерами первые два года после выборов пост премьера должен был занимать лидер коалиции «Ямина» Нафтали Беннет, а уже после этого кресло переходило Лапиду. Но в июле наступил очередной кризис – коалиции не удалось провести через Кнессет важный законопроект, имеющий отношение к еврейским поселениям на Западном берегу Иордана. Беннет и Лапид договорились об очередном роспуске Кнессета, и о новых выборах.

Теперь, как пояснял Александр Цинкер, шансы на успех есть и у правых во главе с Нетаньяху, и у «Блока перемен» Лапида. Есть шанс и у Бени Ганца, который возглавляет список «Государственный лагерь», который набирает порядка 10-12 мандатов, может объединить вокруг себя другие партии – и возможно, договорится с «Ликудом».

«Интересно то, что в этот раз ключевыми могут стать голоса арабских избирателей. Еврейское население страны расколото пополам. Таким образом, решение арабов, также являющихся гражданами Израиля, способны оказать существенное влияние на исход всей кампании», – комментирует издание Time. Голоса арабов-граждан Израиля традиционно идут в копилку левых партий. Но при нынешнем раскладе правым во главе с Нетаньяху недостает всего лишь нескольких процентов до абсолютного большинства при голосовании».

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«Шансы у Биньямина Нетаньяху занять кресло премьер-министра Израиля после предстоящих 1 ноября выборов очень высоки, – полагает Саймон Ципис. – Во-первых, его партия «Ликуд» считается сильным конкурентом среди остальных. Во-вторых, у Нетаньяху особо и соперников нет. Фактически слабость остальных участников предвыборной гонки дает ему фору. Кроме того, нынешний премьер страны Яир Лапид показал себя крайне неэффективным деятелем. Его последние действия можно назвать крайними мерами для получения предвыборных очков. Это выступление в генассамблее ООН по поводу решения палестино-израильского конфликта по формуле «два государства для двух народов» – тем самым он украл некоторые голоса из левого лагеря. Кроме того, за несколько дней до выборов был подписан договор между Израилем и Ливаном о признании морских границ, что фактически означает признание Ливаном нашего государства».

По словам израильского эксперта, свою политическую карьеру Нетаньяху «уже изжил в свою бытность на посту премьер-министра Израиля». «Он был у власти общей сложности 15 лет, сегодня он не может предложить ничего нового. Нетаньяху способен только что «заработать» популярность за счет каких-то боевых действий, поскольку случайно или нет, но именно при его власти в Израиле возобновляется ракетный обстрел и начинается война одна за другой», – пояснил эксперт.

Специфика израильской политики заключается в сильном влиянии небольших партий на формирование правительства, пояснил Ципис. «Эти маленькие партии имеют несколько мест в израильском парламенте, но крайне необходимы для создания коалиции и формирования правительства. Поэтому очень многое будет зависеть от той коалиции, которая в итоге сможет получиться», – заявил собеседник.

Политика Израиля по поводу отказа от поставок вооружения Киеву сохранится в любом случае, уверен Ципис. «Министр обороны страны Бени Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Киеву в ближайшее время, а ограничится гуманитарной помощью. Это решение исходит от наших военных. Израиль старается не принимать участие в конфликтах, которые происходят не на Ближнем Востоке, а значит находятся вне сферы наших интересов», – заключил эксперт.



«В нынешней ситуации нельзя с точностью сказать про шансы на возврат во власть Биньямина Нетаньяху. Существует некоторое политическое равновесие между правым блоком, поддерживающим его, и левоцентристским, который поддерживает нынешнего премьер-министра Яира Лапида. Поэтому исход будет зависеть от того, сколько мелких партий наберут предвыборный минимум, а также от того, какую позицию они выберут, и в какую коалицию войдут. Поскольку для формирования правительства и назначения премьер-министра в израильском парламенте необходимо создать правительственную коалицию», – израильский дипломат, экс-посол Израиля в России Цви Маген.

По его словам, в своей предвыборной риторике Нетаньяху лишь фрагментарно использовал украинский фактор. «Он никогда четко не обозначал свою позицию по поводу поставок вооружения Киеву, а говорил лишь намеками. В последнее время он скорее придерживается отказа от военной помощи Украине, и это связано с тем, что в Израиле есть электорат, который поддерживает это намерение. Это выходцы из бывшего Советского Союза», – пояснил эксперт.

Если Нетаньяху займет пост премьер-министра Израиля, он будет придерживаться позиции отказа от военной помощи Украине, уверен Маген. «Нетаньяху менять ничего не будет в данном направлении. Нынешнее решение министра обороны – это решение всей военно-политической системы Израиля. Поэтому на данном этапе Нетаньяху поставку вооружения киевскому режиму не поддержит», – заключил он.

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