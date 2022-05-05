Почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм

С начала украинского конфликта Израиль занял подчеркнуто нейтральную позицию. Премьер Беннет ездил в Москву, звонил в Киев, пытаясь играть роль посредника. Впрочем, эта миссия не удалась. Теперь же еврейское государство якобы готово начать поставки вооружений Киеву, правда, пока лишь оборонительных. Неужели Израиль готов пожертвовать отношениями с Россией?

Политики в Израиле многие годы игнорировали проблемы неонацизма на Украине, заявила в среду представитель МИДа Мария Захарова, выступая в эфире телеканала «Россия-24». Глава МИДа Сергей Лавров обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Государства Израиль, добавила Захарова.

«Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует и распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике «Азова»? Почему не прицепиться было к татуировкам в виде свастики и другой фашистской и нацистской символики, которая стала обыденным делом для националистских батальонов? – риторически спрашивает представитель МИДа. – Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и это не вызывало у них возмущения?»

Захарова также сообщила, что «на Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» сражаются наемники из еврейского государства. Захарова заявила, что это «вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию». Она добавила, что в Израиле об этом не могут не знать. «Я видела видео, фактуру, материалы», – цитирует Захарову радио Sputnik.

Как напоминает ТАСС, в воскресенье в эфире итальянского телеканала «Рете-4» Лавров изложил основные позиции Москвы относительно происходящего на Украине. Лавров рассказал о нацификации Украины – так, захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». Лавров заметил, что «он может ошибаться», но еврейская кровь была и у Гитлера.

После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал, чтобы российское правительство извинилось перед всем еврейским народом за слова Лаврова. А российского посла даже вызвали в ведомство Лапида – для «разъяснительной беседы».

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что риторика Израиля действительно меняется, но реплики Лаврова оказались тут больше поводом, чем причиной.

«В Израиле существует две довольно влиятельные диаспоры – российская и украинская, поэтому любому лидеру страны, казалось бы, невыгодно занимать какую-то четкую позицию в конфликте. Да и положение самого премьера Нафтали Беннета шаткое. Он вынужден балансировать между разными центрами влияния. Но вся украинская диаспора целиком и полностью поддерживает свою страну, а вот среди российского землячества немало кто критикует спецоперацию. Потому в целом общественное мнение в еврейском государстве все больше склоняется в пользу Киева», – пояснил Кортунов. При этом общественное мнение в целом не верит в то, что неонацисты на Украине представляют из себя реальную политическую силу, добавил он. Сильно повлияли на израильское общественное мнение и сообщения западной прессы, а также западных политиков и НКО о якобы преступлениях российских Вооруженных сил в ходе спецоперации, добавляет Кортунов.

«Что касается лично Беннета, то его попытки стать парламентером между Москвой и Киевом закончились неудачей,

и теперь ему пришлось занять какую-то позицию. Интервью Лаврова пришлось, так сказать, «вовремя». Возможно, при других обстоятельствах Израиль не отнесся бы так болезненно к словам нашего министра, но тут образовался кумулятивный эффект», – подчеркнул аналитик. Впрочем, по его мнению, проблемы Израиля в отношениях с Ираном и Сирией не позволят Иерусалиму совсем уж рассориться с Москвой – это было бы не в интересах еврейского государства.

«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный, – добавляет политолог Евгений Сатановский. – Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров».

Как сетует Сатановский, «нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию». «Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавляет эксперт.

Стоит отметить, что во вторник – два дня после заочной полемики Лаврова и Лапида, – израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти еврейского государства обсуждают увеличение помощи Украине, включая и начало оружейных поставок. Правда, оговаривается издание, поддержка будет по сути «более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль». Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».

Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», утверждала «Гаарец».

Вечером в среду американский портал «Аксиос» тоже сообщил, что в Иерусалиме рассматривают возможность расширения военной помощи Киеву по соответствующей просьбе США. По его сведениям, данный запрос прозвучал на прошлой неделе в Белом доме – на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также в ходе переговоров между оборонными ведомствами двух стран.

Израильский чиновник, имя которого не называется, сообщил, что правительство его страны, вероятно, пойдет на увеличение военной помощи Киеву. По данным «Аксиос», в Киеве хотят использовать несколько уже существующих экспортных лицензий, выданных ранее минобороны Израиля, для получения средств связи и систем защиты от беспилотников. Как напоминает издание, Иерусалим раньше отклонял запросы Киева на поставку передовых вооружений.

Израильские политики в данном случае говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реальных планах, считает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. «Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – пояснил он в интервью газете ВЗГЛЯД. «Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.

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Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали резкой реакции России на заявления Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.

Впрочем, нельзя не отметить, что власти Израиля в последние годы регулярно осуждали проявления неонацизма на Украине. Не далее, как в январе израильские дипломаты подвергли резкой критике марш, устроенный в Киеве в честь дня рождения Бандеры. «Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине», – заявляло тогда израильское посольство в Киеве. Посольство также потребовало расследования антисемитских проявлений, отмечавшихся во время марша.

МИД еврейского государства уже не раз направлял ноты протеста в Киев по поводу героизации таких исторических фигур, как Бандера и Шухевич. «Называть героями людей, которые в годы Второй мировой участвовали в уничтожении евреев? Нам это очень тяжело понять», – говорил прошлой осенью в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Уже после начала конфликта на Украине Бен Цви рассказал ТАСС, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, как это сделали в ряде стран. «У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно», – подчеркнул дипломат. По его словам, в Израиле живут много ветеранов, которые ждут и празднуют этот день. «Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», – заверил Бен Цви.

Бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД раскритиковал слова Лаврова о возможно еврейских корнях Гитлера. В то же время эксперт подтвердил сохранение евреями памяти о преступлениях украинских националистов в годы Второй мировой войны. «Если бы Украина напала на Россию, я бы однозначно поддержал Москву. Но сейчас в Израиле считают, что российские войска обстреливают мирных украинских жителей, что недопустимо и вызывать поддержки никак не может», – отметил Векслер.

Еще несколько лет назад и официальная позиция Израиля в отношении украинского национализма была однозначной. Ярким и показательным было выступление экс-президента Реувена Ривлина в Верховной раде, где он напомнил, что украинские националисты были во время Второй мировой войны пособниками преступлений против евреев.

«Около 1,5 миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах... Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН* (ОУН – УПА*, – прим. газеты ВЗГЛЯД), которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам...», – отмечал Ривлин.

Как считает израильский публицист Авигдор Эскин, сегодня израильские политики, за некоторыми исключениями, стоят на тех же позициях. Однако, по мнению собеседника, часть заявлений Лаврова о якобы еврейских корнях Гитлера возмутила израильтян. «Я этого не понимаю. Израиль – единственное государство, которое находится в союзнических отношениях с США, но при этом отказалось вводить санкции против России и не поставляет летальные виды оружия Украине», – добавил Эскин.

«Ближайший партнер России и активный посредник мирных переговоров – Турция – поставляет Украине «Байрактары», которые действуют против ВС России. Израиль ничего подобного не делает. Зачем сейчас вставать в позу – это вопрос к российской стороне.

Тем не менее, Израиль последователен в своих действиях. Поэтому когда на Украине прославляют Бандеру – Израиль всегда выступит против этого. Но и с заявлениями российского МИД о якобы еврейской крови Гитлера наши политики мириться не будут», – уточнил публицист.

«В этой связи я предполагаю, что в ближайшее время может состояться беседа между президентом России Владимиром Путиным и нашим премьером Нафтали Беннетом, где лидеры двух стран все уладят», – спрогнозировал Эскин.

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