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Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
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Российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за скандальное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
«Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова – это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», – цитирует РИА «Новости» Лапида.
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными «утверждения о еврейском происхождении Гитлера».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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В Турции назвали Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах
Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Тайяр написал в Twitter, что Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу президент «нес чушь», передает РИА «Новости».
«Глупый комик!», – резюмировал экс-парламентарий.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».
Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.
Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.
После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала
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Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе, сообщили СМИ и блогеры.
По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Пользователи Twitter предложили в случае поимки генерала в качестве наказания испытать на нем новые медицинские препараты.
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Польша передала Украине рекордное количество танков
Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.
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Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Лавров озвучил требование к Зеленскому
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Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.
При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.
По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».
Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.
Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Турция пригрозила России «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО
НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» России в случае нападения на члена альянса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».
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Подозреваемых в организации диверсии в Одессе задержали на Украине
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На Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило украинское госбюро расследований.
«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.
Сообщается, что протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.
Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».
Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.
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В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине
Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».
В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости».
«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.
По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие».
«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
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Посла России вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.
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Рогозин нашел необычное сравнение для образа Киркорова
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети коллаж, в котором высмеял образ певца Филиппа Киркорова.
«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», – написал Рогозин в Telegram.
Глава Роскосмоса сделал кадр из видеообращения Киркорова и сравнил с мячом из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом.
Ранее Киркоров заступился в соцсетях за телеведущего Максима Галкина после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста, передает РЕН ТВ.
Напомним, певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали из России и проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле. Телеведущий опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. После Галкин заявил, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», но отметил, что у него «все хорошо».
Отметим, что самому Киркорову запретили въезд в Эстонию. Правительство республики запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине.
В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ
Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.
Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.
Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.
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Британцам пришлось отключать электричество и газ
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Некоторые жители Великобритании из-за стремительного роста цен вынуждены временно отключать электричество и газ, сообщают СМИ.
New York Times пишет, что потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года. Хотя многие уже «урезали расходы», им приходится опять «пересматривать семейные бюджеты». Рост цен вынуждает не только «отказываться от ряда продуктов питания», но и «в самых крайних случаях даже временно отключать электричество и газ», передает РИА «Новости».
77-летняя Морин Харт рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. Ей приходится выключать отопление, даже если холод усиливает боли в спине и суставах. 52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля, которая страдает от поражающего соединительные ткани синдрома Элерса-Данлоса, заявила, что «не может просто включить отопление» из-за состояния здоровья. Она пожаловалась, что размер ее пособия по инвалидности не изменился.
В Великобритании за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года показатель инфляции составил 6,2%. Энергетический регулятор Британии Ofgem официально разрешил увеличить на 50% выставляемые домохозяйствам фактуры к оплате. Каждая семья по итогам 2022 года израсходует на электроэнергию на 620 фунтов больше, чем в 2021 году.