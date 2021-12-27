Кто победит в схватке Израиля и Ирана

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27 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Кто победит в схватке Израиля и Ирана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кибератака со стороны Израиля может вывести из строя центры управления боевыми действиями Ирана. А при одновременном залповом пуске нескольких тысяч даже примитивных иранских ракет «Фаджр-3» израильская система ПРО «Железный купол» будет малоэффективна. Подробности...

Россия перехватила стратегическую инициативу

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Наступает новая эра, приходят новые герои, и новый Данила Багров, поднимая тяжелую руку и глядя в глаза деловому партнеру, снова ласково спрашивает: в чем сила, американец? Подробности...
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Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Объединенный Запад меняет векторы стратегических направлений, перераспределяет ресурсы и строит новую модель управления – технологически «смесевую» и идеологически жесткую, «демократическую». Свою новую стратегию реализует и Пекин. Подробности...
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Восстание индейцев в Чили

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Главные угрозы для экономики в 2022 году

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    Кто победит в схватке Израиля и Ирана

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		27 декабря 2021, 17:00

    На Западе широко обсуждается статья «Одно неверное движение» в Tehran Times, где приводится карта возможных целей ответного ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    В публикации подчеркивается, что она является ответом на статью в израильской «Едиот Ахронот», которая заявила, что ракетный удар Израиля шесть месяцев назад по Сирии является «прямым посланием» Ирану. По сообщениям израильских СМИ, начальник штаба израильской армии также согласился увеличить численность военно-воздушных сил и разведывательного подразделения израильской армии для подготовки к нападению на Иран.

    3 декабря власти Израиля не исключали вероятности военного решения ядерной проблемы Ирана. Об этом предупреждал глава минобороны страны Бени Ганц. Выступая на пресс-конференции перед отъездом на переговоры в США, он заявил, что «военный вариант всегда должен быть на повестке дня». «Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему», – добавил министр. По его словам, вероятность военного варианта действий возрастет, если не будет достигнуто соглашение с Ираном по ядерной проблеме.

    Tehran Times приводит слова начальника генштаба армии Ирана Мухаммада Багри: «Иран никогда не игнорирует угрозы врагов и готов ответить на любые стратегические угрозы». Статья заканчивается цитатой лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи: «Если они сделают ошибку, Исламская Республика разрушит Тель-Авив и Хайфу». Последние слова статьи – «руки прочь». 8 декабря армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что весной проведет крупномасштабные учения над Средиземным морем с десятками самолетов, имитирующих удар по ядерной программе Ирана. Учения станут одними из крупнейших когда-либо проводимых ВВС Израиля, и будут включать десятки самолетов, в том числе истребители F-15, F-35 и F-16, самолеты-разведчики Gulfstream G550 и самолеты-заправщики.

    Самолеты проведут учения далеко над Средиземным морем, чтобы смоделировать расстояние – более 1000 километров (620 миль), которое самолету потребуется преодолеть при нанесении удара по ядерным объектам Ирана. Однако от этих учений будет мало толку, если Израиль не получит серьезной военной поддержки США. Но в Вашингтоне хоть и высказывают недовольство позицией Ирана по ядерной сделке, военную помощь Израилю пока придерживают. Пентагон недавно отклонил просьбу Израиля об ускорении поставки двух самолетов-заправщиков KC-46, без которых, как пишут израильские СМИ, практически невозможно бомбить Иран.

    Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

    «Железный купол» не спасет

    Если даже Израиль получит необходимые для бомбардировки ядерных объектов Ирана заправщики, каковы шансы двух не самых слабых в военном отношении региональных держав в военном конфликте между собой? Даже челночные бомбардировочные удары по расположенным глубоко под землей ядерным объектам Ирана проблему не решат, это признают все военные эксперты. Кроме того, Иран не будет дожидаться, пока израильтяне уничтожат его ядерные объекты, а нанесет ответный удар. В Tehran Times опубликованы две карты. Одна указывает сотни целей в Израиле, по которым будет нанесен ответный удар. На второй – места дислокации проиранских сил в Сирии и Ливане, откуда будет нанесен удар.

    Группировки проиранской «Хезболлы» в Ливане и палестинцы в секторе Газа располагают иранскими ракетами «Фаджр-3», которые имеют дальность до 43 км и могут поражать цели в центральной части Израиля. Математическое моделирование на основе уравнений Ланчестера – Остроградского показало, что при одновременном залповом пуске нескольких тысяч даже примитивных ракет израильская система ПРО «Железный купол» будет перенасыщена, и переход от состояния, при котором система дает «надежную защиту», к состоянию «низкой эффективности» будет не плавным, а скачкообразным.

    Проведенные в 2002 году США масштабные военно-морские учения Millennium Challenge с компьютерной имитацией боевых действий, в ходе которых отрабатывались боевые действия против Ирана окончились, как мы писали, скандальным, хоть и условным, поражением американской группировки. Москитный флот КСИР условно уничтожил 16 кораблей ВМС США, в том числе авианосец, десять крейсеров и пять из шести десантных кораблей. Если бы такой успех был достигнут в реальных боевых действиях, то это привело бы к гибели более чем 20 тысяч человек личного состава.

    Кибератака может быть эффективнее ракет

    Возможно, наибольший успех Израилю может принести кибератака Ирана. Современный этап в эволюции кибервойны характеризуется непосредственным участием в кибератаках госструктур ведущих мировых держав, что позволило вывести причиняемый ущерб на уровень, недосягаемый для хакеров-одиночек и боевиков «электронного джихада». Так, вирус Stuxnet, поражающий не только программное обеспечение, но и физически разрушающий начинку компьютеров, был разработан, по данным The New York Times, в 2009 году совместно разведывательными службами США и Израиля для атаки на ядерные объекты Ирана. Причем израильтяне предварительно испытали его в своем центре в городе Димона в пустыне Негев.

    Глава израильской разведки МОССАД Меир Даган, как пишет британская The Guardian, заявил, что атака вируса Stuxnet оказалась успешной и иранская ядерная программа в результате была отброшена на несколько лет назад. По данным New York Times, червь Stuxnet включал один компонент, предназначенный для того, чтобы вывести иранские ядерные центрифуги из-под контроля, а другой – «для записи нормальных операций на атомной станции и их воспроизводства, чтобы все выглядело нормально, пока центрифуги разрывались на части». The Guardian оценила применение США и Израилем вируса Stuxnet против Ирана как «самую большую кибератаку, когда-либо запущенную в мире, которая намного опережает все, что приписывают России и Китаю». Издание отмечает, что идея такой кибератаки возникла, возможно, в Национальной лаборатории штата Айдахо из состава энергетического департамента США, занимающегося ядерным оружием, и что к этому проекту были подключены международные компании, такие как немецкая Siemens.

    В случае реальных военных действий кибероружие может оказаться намного более эффективным, нежели ракетные и артиллерийские атаки. Внедрение и активация вируса типа Stuxnet на электростанциях и стратегических трубопроводах любой из воюющих сторон в состоянии радикально изменить соотношение сил. Кроме того, кибератака, выводящая из строя центры управления боевыми действиями Ирана, может лишить вооруженные силы Исламской Республики возможности централизованного ответа на израильское нападение.

    Ясно, что ничего не ясно

    Масла в огонь подливают резкие заявления иранских экспертов. Так, за день до возобновления в Вене переговоров по ядерной сделке бывший глава организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси заявил, что Мохсен Фахризаде, отец национальной ядерной программы, убитый агентами МОССАД в прошлом году, «создал систему ядерного оружия для наступательных целей». Не исключено, что это может быть своего рода «грязная» атомная бомба, то есть боеголовка с радиоактивными материалами, которая при достижении цели создает лишь радиоактивное заражение местности.

    С какой бы целью ни делались такие заявления, они не способствуют деэскалации напряженности и делают исход возможного военного конфликта Израиля и Ирана непредсказуемым.

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