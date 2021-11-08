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К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

Украинские электростанции остались без топлива Dmitri Tovstonog/wiipedia.org
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Возможен ли военный конфликт США и Ирана

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    Возможен ли военный конфликт США и Ирана

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		8 ноября 2021, 09:00

    25 октября вооруженные силы США совершили попытку захвата иранского танкера с нефтью в Оманском заливе. ВМС Ирана предотвратили захват, как сообщило иранское агентство Tasnim. По версии агентства, США под предлогом контроля введенного против Ирана режима санкций, захватили танкер MV Sothys, перевозивший иранскую экспортную нефть, и направили его к другому танкеру для перекачки. 

    Однако «военно-морские силы КСИР (Корпус стражей исламской революции) высадили вертолетный десант на палу бутанкера, взяли судно под контроль и направили его в сторону территориальных вод Ирана», – сообщает агентство. После этого «американские вертолеты и военные корабли преследовали нефтяной танкер, но их попытка окончилась неудачей после решительных действий КСИР», а танкер перемещен в территориальные воды Ирана.

    Иранская телекомпания IRIB опубликовала видео высадки вертолетного десанта КСИР на танкер, который затем стали преследовать американские эсминцы класса Arleigh Burke – The Sullivans и Michael P. Murphy, а также катер быстрого реагирования класса Sentinel.

    На одном из моментов этого видео катера КСИР не дают сблизиться с танкером эсминцу The Sullivans, преграждая ему путь, при этом иранские военные направляют на американский корабль пулеметы. После этого преследование прекратилось, так как с расстояния нескольких десятков метров трехмиллиметровую кевларовую броню, которой прикрыты боевые посты эсминца, может легко пробить очередь крупнокалиберного пулемета.

    «Тысячи иранцев зашли в социальную сеть Твиттер, чтобы насмешливо спросить Вашингтон, усвоил ли он свой урок в результате столкновения с элитными вооруженными силами Ирана, Корпусом стражей исламской революции», – сообщает иранский телеканал PressTV. После этого «#Lesson_learned» («урок выучен») стал популярным хэштегом в «Твиттере».

    Фото: кадр IRIB

    Это не первый инцидент между США и Ираном в Персидском заливе. 7 октября иранский телеканал PressTV опубликовал видеокадры, на которых видно, как катера КСИР преследуют американские быстроходные катера. Подобные столкновения между боевыми кораблями США и Ирана продолжаются уже несколько лет. Какова вероятность того, что дело может дойти до прямого боестолкновения вооруженных сил этих стран и каким может быть его исход?

    21 декабря прошлого года, на следующий день после ракетного обстрела  посольства США в Багдаде, американская атомная подводная лодка USS Georgia класса «Огайо», вооруженная 154 крылатыми ракетами «Томагавк», в надводном положении демонстративно прошла через Ормузский пролив в Персидский залив в сопровождении ракетных крейсеров класса «Тикондерога» USS Port Royal и USS Philippine Sea. Кроме того, сообщалось, что израильская подводная лодка прошла Суэцкий канал и через Красное море отправилась к Персидскому заливу. К этим кораблям был готов присоединиться американский авианосец «Нимиц», находившийся недалеко от Персидского залива в Аравийском море.

    Израильские СМИ сообщили, что американские бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, совершили облет ближневосточного региона, пройдя в небе над Израилем и Персидским заливом. «Это демонстрация силы против Ирана. Пусть там видят способность вооруженных сил США защитить себя и своих союзников в регионе», – пояснили в Вашингтоне. До военного столкновения тогда дело не дошло. Но если бы к берегам Ирана подошла даже более многочисленная американская морская армада, успех американского оружия был бы вовсе не гарантирован, причем американские военные это хорошо знают.

    В 2002 году США провели масштабные военно-морские учения Millennium Challenge, в ходе которых отрабатывались боевые действия против Ирана – тактические действия личного состава и компьютерная имитация боевых действий. Вооруженные силы США были обозначены как «Синие», а неизвестный представитель Ближнего Востока (де-факто – Иран) — как «Красные».

    После того, как «Красные» получили ультиматум от «Синих» с требованием  полной капитуляции, они использовали свой москитный флот из небольших быстроходных катеров для уточнения местоположения кораблей «Синих» и нанесли массированный упреждающий удар крылатыми ракетами по кораблям  «Синих», перегрузив их системы ПВО и ПРО и условно уничтожив 16 кораблей, в том числе авианосец, 10 крейсеров и пять из шести десантных кораблей.

    Если бы такой успех был достигнут в реальных боевых действиях, то это привело бы к гибели более чем 20 тысяч человек личного состава. Силами «Красных» командовал отставной генерал-лейтенант морской пехоты Пол Ван Рипер, который применил дедовские методы для уклонения от мощных электронных систем слежения и целеуказания «Синих», используя курьеров на мотоциклах для передачи приказов на передовые линии обороны, а также световые сигналы времен Второй мировой войны для запуска самолетов в условиях полного радиомолчания.

    После того, как силы «Синих» были практически уничтожены, учения были приостановлены, силы «Синих» оживлены, а параметры учений изменены. В знак протеста против подтасовки результатов учений, Ван Рипер отказался от командования «Красными» и выразил обеспокоенность тем, что суть военных учений была искажена и направлена только на то, чтобы создать впечатление о непогрешимости военного руководства США.

    Старый генерал также заявил, что ход учений полностью контролировался компьютерной  программой, с тем, чтобы создавалась видимость успешной современной военной концепции применения всех родов войск. Ван Рипер напомнил, что в свое время министр обороны США Роберт Макнамара во время Вьетнамской войны также утверждал, что вооруженные силы США ни при каких условиях не могут потерпеть поражение. Печальный опыт Millennium Challenge-2002 был учтен американскими аналитиками. В 2009 году один из ведущих «мыслящих танков» Америки, The Brookings Institution, подготовил доклад «Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran» – «Какова дорожка в Персию? Варианты новой американской стратегии в отношении Ирана». В нем говорилось:

    «…Любая военная операция против Ирана, вероятно, будет очень непопулярна во всем мире и потребует надлежащего международного контекста как для обеспечения материально-технической поддержки операции, так и для сведения к минимуму ответной реакции. Лучший способ свести к минимуму международное осуждение и обеспечить максимальную поддержку (какая бы она ни была – неприязненная или скрытая) – это нанести удар только тогда, когда будет существовать широко распространенное убеждение в том, что иранцам было предложено превосходное соглашение, но они его отвергли. Это предложение должно быть настолько хорошим, что только режим, который решил приобрести ядерное оружие и приобрести его по неправильным причинам, мог бы его отвергнуть. В этих обстоятельствах Соединенные Штаты (или Израиль) могут представить операцию, как печальную необходимость, а не как ярость. По крайней мере, некоторые члены международного сообщества придут к заключению, что иранцы сами навлекли беду на себя, отказавшись от отличного соглашения».

    В докладе также предлагается перед атакой на Иран провести переговоры с Россией и Китаем с целью убедить их отказаться от любых форм поддержки Ирана. В нынешних условиях, после позорного ухода американских военных из Афганистана и непоследовательных действиях администрации Байдена в отношении Ирана, мировое общественное мнение не поддержит нападение Америки на страну. Очевидно и то, что объявленные в США стратегическими противниками Россия и Китай будут на стороне Ирана.

    При таких раскладах для США ввязываться в крупный военный конфликт с Ираном было бы откровенным авантюризмом, чреватым неприемлемыми потерями. Можно ожидать, что американцы, избегая прямых боестолкновений с вооруженными силами КСИР, усилят поддержку различных антиправительственных движений и вооруженных формирований на территории Ирана. Французский информационный ресурс «Intelligence online» («Разведка онлайн») ранее сообщал, что руководство Ирана испытывает озабоченность в отношении своих суннитских меньшинств, которыми могут манипулировать зарубежные противники Ирана.

    Но сценарий свержения теократического режима в Иране, которым недовольны, как говорится в докладе The Brookings Institution, многие иранцы, нужно готовить десятилетиями, что находится далеко за горизонтом стратегирования аналитиков раздираемой внутренними конфликтами Америки. Поэтому иранцы могут спать спокойно. Во всяком случае – пока.

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