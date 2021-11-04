Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Взгляд
4 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
Разделы

Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
Перейти в раздел…

Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
Перейти в раздел…

Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
Перейти в раздел…

Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Даже если Москва и Вашингтон договорятся больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их возможностей Подробности...

В чем секрет исторического выживания России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия – страна с удивительной судьбой. Жизнь много раз толкала ее к самому краю бездонной пропасти. Как, например, в Смутное время. Но ей все равно каждый раз удавалось выкарабкаться. В чем секрет такой живучести? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Населенный пункт украинцы захватили в рамках тактики так называемых жабьих прыжков, суть которой в том, чтобы по кусочку отщипывать у ЛДНР территорию. И то, что населенные пункты остаются в руках Украины, только стимулирует Киев продолжать такие действия. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Перейти в раздел…

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

  • Мягкий

  • Суровый
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
    Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии Москва заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину В Ростехе рассказали о превосходстве Checkmate над F-35 Британия первой в мире одобрила препарат для лечения COVID-19
    Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины Зеленскому в Раде показали средний палец (видео) Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
    Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко Бывший генсек НАТО рассказал о планах России вступить в альянс Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

    Главная тема


    Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

    «махнули рукой»


    В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»

    Союзники по НАТО


    Турция отреагировала на претензии Байдена по С-400

    «дело фартовое»


    Украина разработала план военной операции против России

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

    поставки газа


    Зачем Россия снова спасла Молдавию

    трансафганская магистраль


    Россию завлекают в выгодный бизнес в Афганистане

    дрон-доставщик


    Курьеров в России заменят новой технологией

    медики бьют тревогу


    Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

    энергетический переход


    Игорь Мальцев: Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

    слабое звено


    Александр Тимохин: Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

    защита граждан


    Сергей Миркин: От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

    на ваш взгляд


    Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
    Тимофей Бордачёв

    Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
    		4 ноября 2021, 19:00

    Современная Украина – это уникальный пример большого государства, которое не состоялось, и решить эту проблему не могут никакие соглашения или сделки между великими державами. Даже если Москва и Вашингтон договорятся в принципе больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их политических возможностей. Проблема международной политики – в том, что такой феномен возник не в глубинах африканского континента, а в центре Европы.

    Очередной визит в Москву высокопоставленного американского чиновника, сейчас это был руководитель ЦРУ и бывший посол в России Уильям Бернс, создает впечатление, что Россия и США готовы искать решения наиболее острых взаимных проблем.

    К числу таковых относится, среди прочего, Украина, где мы сейчас наблюдаем очередное оживление военной активности. Нечто подобное уже наблюдалось перед объявлением о встрече президентов России и США на высшем уровне в Женеве, что само по себе дает основания думать о значительном месте украинского рычага в структуре российско-американских отношении. Это значит, что проблема «вписана» в динамичный баланс сил на глобальном уровне и доступна для дипломатических решений.

    Более того, объективно оценивая интересы сторон можно предположить, что Москва и Вашингтон сейчас не заинтересованы в военном решении украинской проблемы. США пытаются концентрировать все свои ресурсы на борьбе с Китаем, что стало сложнее после того, как Пекин встал в закрытую оборонительную позицию на фоне пандемии коронавируса. А тем более, после бегства США из Афганистана, которое вообще на время устранило американский фактор из центральной части Евразии.

    В США не скрывают, что ослабление напряженности в отношениях с Россией избавит их от необходимости того, что не по силам любой державе – одновременно воевать на два фронта. Дипломатическое давление России в Европе совсем не нужно Вашингтону на фоне аналогичных действий Китая вокруг Тайваня.

    Фото: Frank Hoermann/Picture<br> alliance/SvenSimon/ТАСС

    Для России военное решение украинского вопроса тоже вряд ли является единственной желательной опцией. В Москве понимают, что мирное движение соседней страны к более вменяемой внешней и внутренней политике займет колоссальное время, если вообще возможно. Но даже это лучше, чем очередные жертвы и страдания братского народа. Тем более, что исторический опыт российской внешней политики говорит в пользу именно постепенных, а не скоропалительных решений даже самых сложных приграничных проблем.

    В результате две сверхдержавы, в рамках своей конкуренции, проверяют силы друг друга, но не хотят переходить на новый уровень конфликта.

    Единственные, кого исчезновение украинской государственности в существующих границах могло бы устроить – это страны Западной Европы. В Берлине или Париже уже сто раз пожалели о том, что в порыве жадности спровоцировали коллапс даже того, что было построено на Украине к 2013 году, но и отдавать эту территорию России не хотят. Поэтому сейчас европейцы больше всех подготовлены к сценарию «так не доставайся же ты никому». Но их мнение, по счастью, уже не имеет принципиального значения. Европейские страны примут любой сценарий развития отношений между Россией и США. Тем более, что Москва и Вашингтон сейчас хотели-бы выбрать путь диалога, а не конфронтации.

    Однако наиболее фундаментальную проблему – несостоятельность украинского государства – не могут решить никакие российско-американские соглашения. Эта проблема находится в центре украинского вопроса через 30 лет после того, как эта территория получила формальный статус суверенного участника международного сообщества.

    Сейчас то, что мы называем Украиной – это совокупность в разной степени обездоленных людей, проживающих на территории, где власть осуществляет определенное количество политических авантюристов. Более того, в пределах территории, занимаемой этим сообществом людей, действуют органы государственной власти и репрессивный аппарат, работают средства массовой информации и хозяйствующие субъекты. Люди ходят на работу, прививаются от коронавируса и умирают от этой страшной болезни, голосуют на выборах, в конце концов.

    Но политика, которую проводит украинская власть является самоубийственной и это наиболее убедительный аргумент в пользу того, что государства там не существует. Потому что высшая форма социальной организации не может последовательно совершать действия, ведущия к ее уничтожению. Даже у наполеоновской Франции или гитлеровской Германии был, пусть и не большой, шанс на победу или выгодный для себя мир. То, как ведет себя Киев на всех направлениях, такой вероятности не создает.

    Кстати, в период холодной войны страны Западной Европы не были просто территориальной базой США в случае вероятного конфликта с СССР – каждое из них даже в самые мрачные годы выстраивало с Москвой самостоятельную линию конструктивного взаимодействия. Торговало и вело уважительный дипломатический диалог.

    Поведение Киева не является рациональным даже если принять за рабочую гипотезу совершенно невероятное предположение о том, что США и другие страны НАТО поставят свое выживание под угрозу ради контроля над этой территорией. Связанные с таким решением события все равно не оставляют для ее элиты и населения места в истории. Которая не знает примеров выживания государственных образований, проводивших политику открытого конфликта с соседней державой, многократно превосходящей их по своим совокупным возможностям.

    Иран или Северная Корея сохраняются в этом своем качестве именно потому, что расположены в тысячах километров от своего главного противника. Ближайший пример – это Куба в момент революции, последствием которой стал Карибский кризис 1962 года.

    Нас не интересует сейчас происхождение этого феномена – историки или социологи могут сказать по этому поводу больше, чем наука о международных отношениях. Тем более, что самоубийственные элементы присущи поведению даже более целостных внутренне государств, например Польше или странам Балтии. Важен результат для России и безопасности на ее границах.

    Понимание уникальности украинского случая не может стать для России формальной внешнеполитической доктриной хотя бы потому, что это поставит перед ней и другими великими державами вопросы, отвечать на которые они пока не готовы. В первую очередь – о последствиях и перспективах всего эксперимента с национальным самоопределением, продолжающегося в международной политике уже больше 100 лет. Но на уровне интеллектуального осмысления факт того, что мы имеем дело с проблемой существования на границе России сравнительно большого негосударства, необходимо принять и учитывать при дальнейшем планировании своих действий.

    Любая сделка по Украине между Москвой и Вашингтоном будет иметь смысл только в качестве промежуточного дипломатического урегулирования. Такое соглашение является продуктом двусторонних отношений и глобального баланса сил, в котором учитывается многое. Но поскольку сам народ Украины в силу исторических и культурных обстоятельств решить свою проблему не способен, а Вашингтон и Москва, при всем их величии, не могут создать здесь другую страну с другими людьми, это лишает любые соглашения стратегического смысла. И может привести к тому, что наиболее верными будут выглядеть самые, на первый взгляд, драматические решения.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •