Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины

Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины

Tекст: Ольга Никитина

Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.

«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.

Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.