Удары по базам США затягивают Америку в новую войну на Ближнем Востоке

Эксперты назвали последствия ударов по американским базам в Сирии и Ираке

Tекст: Андрей Резчиков

На территории Сирии продолжились атаки на американские базы. На этот раз налет беспилотников произошел на военную базу в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, а также базу в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. На сирийской территории военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта. Всего в стране находится около 900 американских военнослужащих.

Незадолго до этого атаке подверглись база США и западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещено в России) в пограничном городе Эт-Танф и находящийся в его окрестностях лагерь беженцев Эр-Рукбан. Также были атакованы авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и военная база США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Ответственность на себя взяли члены «Исламского сопротивления Ирака», которые неоднократно атаковали американские базы в Ираке. Они поддерживают палестинцев в секторе Газа в войне против Израиля и в знак солидарности усилили удары по базам США с требованием к Вашингтону вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. Впервые об этой шиитской группировке стало известно в годы активной борьбы с ИГ.

Как заявил представитель этой организации Джаафар аль-Хусейни, несколько атак были успешными, беспилотники поразили все наземные цели. При атаке в Эт-Танф военные США задействовали систему ПВО для поражения дронов. По данным Центрального командования ВС США, два беспилотника были уничтожены на подлете к базе. О ситуации на других базах не сообщается.

Несколько дней назад шиитские бойцы атаковали американские военные базы на западе Ирака, в Иракском Курдистане и объект в районе международного аэропорта Багдада. В частности, налету подверглись базы Айн Аль-Асад в Анбаре и Харир. Только за последние сутки американцы перехватили три ударных дрона. Ранее атаки производились и с помощью ракетных обстрелов. Всего в Ираке находится около 2500 военнослужащих США.

Премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани поручил силовым структурам преследовать тех, кто совершил нападения, и предотвращать любые попытки нанести ущерб национальной безопасности Ирака. Как заявил официальный представитель иракской армии генерал-майор Яхья Расул, военные советники из возглавляемой США коалиции находятся в стране «по приглашению правительства» для обучения иракских сил и предотвращения возрождения ИГ.

По мнению представителей американского разведывательного сообщества, различные группировки могут увеличить масштаб нападений в ближайшее время.

Официальный Вашингтон считает, что за атаками стоят «поддерживаемые Ираном группировки». Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Тегеран в «некоторых случаях активно содействует этим атакам и воодушевляет другие стороны, которые могут желать использовать этот конфликт в своих интересах или в интересах Ирана».

Однако в Пентагоне говорят об отсутствии признаков причастности Тегерана к этим нападениям. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер. Он указал на «увеличение количества ракетных атак и ударов БПЛА по нашим базам и нашим объектам в Ираке и Сирии». «Мы собираемся продолжать делать то, что нам необходимо для защиты наших сил, и принимать все необходимые меры», – добавил Райдер.

«Сейчас атаки на американские базы США в Ираке и Сирии происходят в поддержку палестинцев в секторе Газа. Эти атаки проводились и раньше, но в основном на сирийской территории. Активизация атак именно сейчас напрямую связана с поддержкой ХАМАС», – пояснил Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

«Пока это демонстрация того, что помимо ХАМАС, ФАТХ и «Хезболлы» на Ближнем Востоке существуют и другие региональные группировки, которые действуют по самостоятельному сценарию, а некоторые из них заинтересованы в осложнении ситуации. Под предлогом поддержки своих единоверцев они могут участвовать в событиях, которые объективно носят провокационный характер», – добавляет Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.

Американцам труднее всего противостоять нападениям в Ираке, где у США «весьма сложное положение». «Американская группировка в Ираке состоит из советников, формально они считаются не боевыми войсками, а миссией по оказанию военной помощи. По большому счету единственное, что могут сделать американцы – действовать в рамках самообороны. Начать военную операцию против бойцов шиитских вооруженных отрядов в самом Ираке – это значит ввязаться в новую войну. Им проще уйти оттуда, потому что положение США в Ираке весьма шаткое», – указал собеседник.

Тарасов согласен, что в Ираке США используют максимум своих возможностей. «Судя по всему, эта ситуация застала американцев врасплох. В происходящем есть заинтересованность разрастания масштабного конфликта, выходящего за рамки арабо-израильских отношений. Интерес США заключается в том, чтобы заблокировать нынешнюю эскалацию и выйти на очередное соглашение между Палестиной и Израилем. Но сложность и неопределенность обстановки в том, что сейчас цели сторон неочевидны», – подчеркивает политолог.

По словам Семенова, в Сирии, где США оккупировали часть территории страны со своими союзниками курдами, ситуация иная. «В Сирии американцы отвечают на атаки, наносят удары. Американцы даже планировали в районе города Абу-Кемаль какую-то операцию, которая в итоге была отменена. Формально она была направлена против «Исламского государства», но на самом деле – против проиракских и проиранских формирований. Прибывшая на восток Средиземноморья американская ударная группа может быть задействована для атак на базы шиитских группировок в Сирии. Поэтому в регионе может начаться эскалация», – предупреждает Семенов.

По мнению Тарасова, появилась угроза расширения географии конфликта на Ближнем Востоке и «потенциальная дестабилизация всего региона». «Мы видим очень опасные тенденции», – резюмировал эксперт.