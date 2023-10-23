Израиль и Иран припугнули друг друга войной

Эксперты оценили вероятность прямого конфликта Израиля и Ирана

Tекст: Евгений Поздняков

В Израиле заявили о готовности нанесения удара по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Об этом в интервью Daily Mail сообщил министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. Он подчеркнул, что Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является» Тегеран.

В то же время посол Ирана в Испании Реза Забиб исключил возможность установления отношений с Израилем. Об этом пишет газета 20minutos. Дипломат подчеркнул, что диалог с Тель-Авивом в настоящий момент не имеет никакой логики. Он также уточнил, что в случае совершения еврейским государством какого-то «безумия» в сторону Тегерана, Исламская республика «заставит его пожалеть об этом».

Кроме того, министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля в секторе Газа «политическим самоубийством». По его мнению, Тель-Авив нарушает не только все правила войны, но и права человека. В телефонном разговоре с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом он подчеркнул, что продолжение блокады региона приведет к гуманитарной катастрофе.

Аштияни также осудил удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В свою очередь Аббас заявил, что подобные действия демонстрируют слабость Израиля. Оба министра выразили уверенность в скорой победе сил палестинского сопротивления над Тель-Авивом и его западными союзниками.

Взаимные противоречия Израиля обостряются не только с Ираном, но и с другими странами региона. Так, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае активизации конфликта со стороны «Хезболлы», Ливан также ждут разрушительные последствия. Он подчеркнул, что организация рискует совершить ошибку «всей ее жизни».

При этом на севере Израиля в срочном порядке начался ремонт бомбоубежищ. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. В статье отмечается, что работы затронут около четырех тысяч объектов. Подчеркивается, что подобные действия предпринимаются на случай войны с ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

В США также отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин. Он напомнил о недавних атаках дронов на силы Штатов в Ираке и Сирии, а также подчеркнул, что Вашингтон делает все необходимое для готовности своих войск.

В то же время сенатор Линдси Грэм пригрозил Ирану войной «на заднем дворе». По его словам, у Ирана образуется сразу три фронта. При этом политик не объяснил, что он под этим подразумевает. Сенатор также выразил надежду, что Израиль «будет процветать», «ХАМАС будет уничтожен», а палестинский народ «заживет лучше».

В экспертном сообществе мнения по поводу возможности начала войны между Израилем и Ираном разделились. Одни считают, что вероятность такого исхода крайне мала, поскольку Тель-Авиву невыгодно открывать еще одно направление боевых действий, в то время как Иран испытывает технические сложности с нанесением ударов по территории еврейского государства. Другие эксперты убеждены, что конфронтация двух стран уже достигла высокой степени накала – и конфликт может начаться в любую минуту.

«Израиль не будет начинать войну с Ираном в одиночку. Со дня на день могут стартовать полноценные военные действия между Тель-Авивом и «Хезболлой». Имеется угроза и со стороны Западного берега реки Иордан. Ситуация становится все более напряженной. Конфликт рискует растянуться на три направления, и в этой ситуации предпринимать какие-либо радикальные действия в отношении Тегерана нашей стране было бы невыгодно», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Тем не менее Израиль может решиться на нанесение одного-двух ракетных ударов по территории Ирана для устранения конкретных объектов. Мы уже действуем схожим образом в Сирии. В частности, были обстреляны несколько складов с вооружениями и аэропорт Дамаска», – подчеркивает собеседник.

«Цель этих действий заключается в том, чтобы отсрочить начало конфликта с «Хезболлой».

Удары наносятся по тем объектам, которые могут представлять ценность для нашего потенциального противника. Конечно, мы не можем полностью лишить формирование наступательных возможностей, но отложить открытие второго фронта нам пока удается», – отмечает эксперт.

Самому Ирану тоже невыгодно выступать в роли инициатора конфликта. Если Тегеран решится на агрессию, это будет означать скорый крах всей Исламской республики. Кроме того, нанесение удара такого рода требует хороших логистических возможностей для ВВС, которыми там, скорее всего, не располагают», – уточняет Ципис.

«Однако чтобы развязать войну с Израилем, Ирану вовсе не требуется вступать в конфронтацию с Тель-Авивом от своего имени. Ведь войска республики уже находятся в непосредственной близости к фронту. Я говорю о «Хезболле», которая является «прокси-армией» Тегерана», – считает собеседник.

«Эта организация действует по указу Ирана, а также с его помощью получает колоссальное количество вооружений. Если данное формирование начнет активные военные действия против Израиля, то большинство западных стран воспримут это развитие событий как непосредственную агрессию Тегерана по отношению к Тель-Авиву», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, формальный повод к нанесению ударов по территории Ирана уже имеется. Воспользоваться им, скорее всего, могут западные страны. У берегов Израиля уже находится группировка военно-морских сил США во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Теоретически с ее помощью Вашингтон способен поражать цели на территории Исламской республики», – подчеркивает собеседник.

«Если Белый дом примет решение об атаке на Иран, то к коалиции могут присоединиться Британия и Франция.

Это бывшие колониальные державы, некогда занимавшие серьезные позиции на Ближнем Востоке. Не исключаю, что в игру вступит и Германия. Данное развитие событий будет означать региональную эскалацию. Против западного блока выступят Ливан, Сирия и Иран. Однако не думаю, что конфликт перерастет в статус глобального. В настоящий момент предпосылок к этому нет», – считает Ципис.

Иного мнения придерживается политолог Евгений Сатановский. По его словам, вероятность столкновения Израиля и Ирана практически равняется 100%. «Спасти от этого регион может лишь настоящее чудо. Конфронтация между двумя государствами уже идет, и она в любую минуту может перерасти в настоящую войну», – сказал он.

«Спусковым крючком может послужить информация о том, что «Хезболла» готова атаковать Израиль. В этом случае правительство Нетаньяху может решиться на превентивный удар по Тегерану. Однако шансов на то, что первыми на Исламскую республику нападут США, крайне мало. Скорее всего, в Вашингтоне вообще не рассматривают этого исхода», – отмечает эксперт.

«Европейские государства и вовсе не способны на действия такого рода. Они не будут обострять ситуацию. Однако если Израиль самостоятельно сумеет нанести критический ущерб Ирану, то Штаты вполне могут вмешаться в конфликт, попытавшись заявить о собственной важности», – подчеркивает собеседник.

«В целом, положение дел в регионе накалено до предела. Ближний Восток застыл в ожидании территориальных изменений. Вполне возможно, что мы станем свидетелями политических трансформаций этих земель, но какими именно они будут – предсказать невозможно. Увидим на практике», – резюмирует Сатановский.