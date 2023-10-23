«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
На севере Израиля начали срочно ремонтировать бомбоубежища
The Jerusalem Post: На севере Израиля начат срочный ремонт 4 тыс. бомбоубежищ
Срочная реконструкция и ремонт около 4 тыс. бомбоубежищ начаты на севере Израиля на случай войны с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», сообщила газета The Jerusalem Post.
Издание пишет, что проект реализуется израильской благотворительной организацией в Великобритании JNF UK и неправительственной организацией Ossim Shechuna. По словам управляющего израильского подразделения британской организации Йонатана Галона, предполагается, что война с «Хезболла» будет включать в себя масштабные ракетные обстрелы населенных пунктов, передает ТАСС.
Галон отметил, что для того, чтобы привести захламленные убежища в порядок, а именно – провести электричество и воду, доставить мебель и необходимые расходные материалы, нужны волонтеры.
Ранее министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что ЦАХАЛ нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере.
Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.
В свою очередь, заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.