Нетаньяху предупредил Ливан о последствиях при активизации «Хезболлы»

Нетаньяху: Ливан ждут разрушительные последствия в случае вступления в конфликт «Хезболлы»

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Нетаньяху, если «Хезболла» вступит в войну, то движение будет «скучать по Второй ливанской войне». По его словам, «Хезболла» совершит ошибку всей своей жизни, поскольку Израиль нанесет вред такого масштаба, который никто не может себе представить, и он станет разрушительным для Ливана, передает РИА «Новости».

Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль считает, что движение «Хезболла» создает риски эскалации конфликта в регионе.

В воскресенье министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. До этого в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Напомним, посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем состоялся обмен ударами на юге Ливана.