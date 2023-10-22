«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Нетаньяху предупредил Ливан о последствиях при активизации «Хезболлы»
Нетаньяху: Ливан ждут разрушительные последствия в случае вступления в конфликт «Хезболлы»
Если «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед военными, служащими на севере страны.
Как указал Нетаньяху, если «Хезболла» вступит в войну, то движение будет «скучать по Второй ливанской войне». По его словам, «Хезболла» совершит ошибку всей своей жизни, поскольку Израиль нанесет вред такого масштаба, который никто не может себе представить, и он станет разрушительным для Ливана, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль считает, что движение «Хезболла» создает риски эскалации конфликта в регионе.
В воскресенье министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. До этого в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Напомним, посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем состоялся обмен ударами на юге Ливана.