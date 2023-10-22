  • Новость часаПентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке
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    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

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    22 октября 2023, 16:14

    Нетаньяху предупредил Ливан о последствиях при активизации «Хезболлы»

    Нетаньяху: Ливан ждут разрушительные последствия в случае вступления в конфликт «Хезболлы»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед военными, служащими на севере страны.

    Как указал Нетаньяху, если «Хезболла» вступит в войну, то движение будет «скучать по Второй ливанской войне». По его словам, «Хезболла» совершит ошибку всей своей жизни, поскольку Израиль нанесет вред такого масштаба, который никто не может себе представить, и он станет разрушительным для Ливана, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль считает, что движение «Хезболла» создает риски эскалации конфликта в регионе.

    В воскресенье министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. До этого в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Напомним, посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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    22 октября 2023, 04:59
    В США жестоко убили женщину-раввина

    В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл

    Tекст: Антон Никитин

    Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита в субботу по не установленным пока мотивам, сообщили местные власти.

    Согласно сводке полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Саманта.

    Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

    Ранее нападению подвергся сотрудник посольства Израиля в Пекине.

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    22 октября 2023, 10:49
    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

    В Минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля

    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Валентина Григоренко

    Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки со стороны Израиля, в результате повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП), сообщило министерство обороны Сирии.

    В Минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.

    Коментарии (25)
    22 октября 2023, 08:08
    Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

    По сообщению агентства, примерно в 05.25 (совпадает с московским временем) Израиль одновременно осуществил ракетную атаку со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, передает ТАСС. Там добавили, что физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

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    21 октября 2023, 17:43
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.

    Политики обсудили ситуацию в Газе, шаги для урегулирования конфликта, обеспечение мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Эрдоган заявил, что позиция западных стран лишь способствует увеличению случаев нарушения прав человека в сектора Газа. Президент Турции призвал международное сообщество завершить гуманитарный кризис.

    Коментарии (11)
    22 октября 2023, 11:29
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС

    The Times of Israel: Израиль создал центр для проведения операций по ликвидации командиров ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству бойцов и командиров палестинского исламского движения ХАМАС, сообщили местные СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, центр будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля, передает «Коммерсант».

    По данным издания, новый командный центр уже начал работу. Отмечается, что работа активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».

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    21 октября 2023, 18:52
    Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Sky News Arabia: Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Tекст: Вера Басилая

    Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями, сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Источник телеканала сообщил,  что между делегациями возникли разногласия из-за формулировки «право Израиля на самооборону» и вопроса осуждения ХАМАС.

    Между тем, власти Египта заявили, что, призывая к проведению этого саммита, стремились достичь международного консенсуса, и не будут жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей вне зависимости от сложностей или продолжительности этого конфликта, передает РИА «Новости».

    В то же время участники саммита мира по Палестине призывают к сдержанности, чтобы не допустить расширения израильско-палестинского конфликта на регион. Также они осудили любое применение насилия по отношению к гражданскому населению, а также нарушение международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта, передает ТАСС.

    Напомним, саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходил в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

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    21 октября 2023, 20:35
    Силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле

    Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильского города Ашкелон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляло город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.

    Как сообщается в Telegram-канале палестинского движения, атака на Ашкелон была организована в ответ «на применение насилия по отношению к мирным гражданам в секторе Газа», передает «Газета.Ru».

    Ранее Израиль заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

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    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    22 октября 2023, 08:41
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

    Власти Израиля объявили эвакуацию еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля, в него добавлены 14 населенных пунктов: Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Снир, Дан, Мацува, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Эйлон, Горен, Цивон и Рамот-Нафтали, передает ТАСС.

    Там добавили, что план будет реализовываться главами муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля.

    Ранее на юге Ливана произошел обмен ударами между «Хезболлой» и Израилем.

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    21 октября 2023, 19:45
    В МИД рассказали об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

    Замглавы МИД Богданов: Россия призывает согласовать усилия по остановке конфликта в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, и призывает согласовать действия по остановке конфликта, замглавы МИД России Михаил Богданов на саммите мира в Каире.

    Дипломат отметил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Богданов уточнил, что Россия довела до всех вовлеченных сторон о необходимости безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры. Кроме того, по словам дипломата, в Совбезе ООН был инициирован проект резолюции с требованиями прекратить насилие, освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить разрастания конфликта в регионе.

    Дипломат отметил, что из-за негативной позиции США резолюция была отклонена, а Совбез ООН не выполнил свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность. В результате, как указала Богданов, растет число погибших среди мирного населения.

    Он отметил, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, а также указал, что без одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью.

    Богданов подчеркнул, что невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Необходимо разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь.

    Замглавы МИД считает, что формирование коллективного посреднического механизма с активной ролью региональных государств поможет достичь стабилизации на Ближнем Востоке.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

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    21 октября 2023, 21:16
    Израиль нанес удар по рынку в секторе Газа, есть погибшие

    МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие, сообщило МВД Палестины.

    В министерстве не уточнили число жертв и раненых при обстреле рынка в секторе Газа, заявив, что пострадало большое количество людей, передает РИА «Новости».

    Ранее силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле.

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    21 октября 2023, 21:51
    Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Израиль, глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху проводит с ней встречу в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера.

    Встреча с Нетаньяху и Мелони проходит за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве, позже планируется расширенный состав, передает ТАСС.

    В Израиль премьер Италии прибыла из Египта, где участвовала в саммите за мир. Там она выступила за создание арабского государства в Палестине.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе визита в Тель-Авив пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой.

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    22 октября 2023, 05:59
    Участники каирского саммита договорились о помощи сектору Газа

    Официальный представитель президента Египта: Участники саммита в Каире договорились о доставке гумпомощи сектору Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Страны – участницы каирского саммита мира по Палестине пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи сектору Газа, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми в комментарии телеканалу Al Arabiya.

    По словам пресс-секретаря президента Египта, каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу, передает ТАСС.

    При этом Фахми заявил в комментарии телеканалу Sky news – Arabiya, что прекращение огня в секторе Газа и «степень осуждения стали предметом разногласий» участников встречи, так как были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта.

    Пресс-секретарь египетского лидера подчеркнул, что ни один из участников конференции не покинул саммит досрочно и на выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси присутствовали все, хотя саммит был рассчитан на несколько часов и имелись договоренности относительно присутствия президентов и лидеров стран, а также времени их вылетов.

    Накануне Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В тот же день стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.

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    21 октября 2023, 21:59
    СМИ: При атаке по рынку в секторе Газа погибли 12 человек

    Abu Ali Express: При атаке по рынку в секторе Газа погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Израиля по рынку в Нусейрате в секторе Газа, 12 человек погибли, сообщает арабское издание Abu Ali Express.

    СМИ сообщили о 12 погибших в результате удара по рынку в Нусейрате, передает Sputnik.Ближнее зарубежье.

    Ранее МВД Палестины заявило об обстреле Израилем рынка Нусейрат в Газе, сообщалось также о погибших и раненых.

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