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Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
Власти Израиля объявили эвакуацию еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.
По сообщению пресс-службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля, в него добавлены 14 населенных пунктов: Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Снир, Дан, Мацува, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Эйлон, Горен, Цивон и Рамот-Нафтали, передает ТАСС.
Там добавили, что план будет реализовываться главами муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля.
Ранее на юге Ливана произошел обмен ударами между «Хезболлой» и Израилем.