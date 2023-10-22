Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Власти Израиля объявили эвакуацию еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля, в него добавлены 14 населенных пунктов: Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Снир, Дан, Мацува, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Эйлон, Горен, Цивон и Рамот-Нафтали, передает ТАСС.

Там добавили, что план будет реализовываться главами муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля.

Ранее на юге Ливана произошел обмен ударами между «Хезболлой» и Израилем.