Израиль обвинил движение «Хезболла» во втягивании Ливана в войну

Армия обороны Израиля: «Хезболла» втягивает Ливан в войну

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Хезболла» втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять, передает «Коммерсант».

Ранее в воскресенье министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. До этого в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Напомним, посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем состоялся обмен ударами на юге Ливана.