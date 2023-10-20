Чего боится и чем рискует Израиль

Беспрецедентно успешный рейд ХАМАС 7 октября, совершенный на контролируемую Израилем территорию, задел чувства не только жителей этой страны, но и евреев по всему миру. Ярость была столь велика, что правительство тут же объявило о мобилизации трехсот тысяч солдат. ЦАХАЛ начал подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Кто есть кто

Пик боевой славы Израиля пришелся на 1960-е годы, когда он с обескураживающей легкостью разгромил изготовившуюся к нападению коалицию арабских стран в Шестидневной войне. Дальше становилось хуже – в войне Судного дня в 1973-м евреи хоть и победили, но сделали это с куда большим напряжением.

И чем дальше, тем скромнее были успехи ЦАХАЛ в военных операциях. В 2006 году, например, в секторе Газа стартовала масштабная операция по спасению захваченного ХАМАС капрала Гилада Шалита. Дело завершилось разрушениями и множеством трупов, но добраться до Шалита израильским военным так и не удалось. Он пробыл в плену до 2011 года, а затем был обменян на тысячу палестинских заключенных, в том числе террористов. Цели операции выполнены не были.

Израильским военным предстоят городские бои. Сектор Газа, который надо будет штурмовать, довольно компактен – его площадь меньше, чем площадь Нижнего Новгорода. При этом он сильно урбанизирован, там проживает почти в два раза больше людей, чем в том же Нижнем – 2,2 млн. Городские бои почти всегда тяжелее полевых сражений, условия полуразрушенного города частично нивелируют превосходство в огневой мощи и технологическое преимущество, которым располагает ЦАХАЛ.

ХАМАС в секторе Газа располагает разветвленной сетью многоуровневых тоннелей, ведущих как в Израиль, так и в Египет. С этими тоннелями пытались бороться правительства обеих стран, но полностью их уничтожить никогда не удавалось. Напротив – все, что происходило с тоннелями, лишь помогло радикалам отточить свое мастерство в их строительстве.

Боевики ХАМАС показали себя мотивированным и хитрым на выдумку противником. Они не скованы формализмом, для них главное – нанести своему врагу как можно больший урон. Их тактика зачастую неортодоксальна. Десант на парапланах, атаки дронов, перегрузка «Железного купола». Какие козыри еще не выложены из рукава? Неизвестно.

При этом радикалы не являются полноценной армией, то есть в первую очередь системой, которая опирается на прочный, полноценный тыл. Хороший пример – Варшавское восстание 1944 года, когда храбрые и самоотверженные партизаны Армии крайовой не смогли противопоставить немцам ничего, кроме храбрости. Они неплохо вели бои против карателей Дирливангера, но как только в город перекинули полноценные линейные части, восстание тут же было подавлено. Поэтому реальная боевая ценность радикалов из сектора Газа, когда речь касается полноценных боевых действий, а не подпольно-партизанской работы – под вопросом.

ЦАХАЛ – это, напротив, полноценная армия, располагающая всеми современными вооружениями, которые могут пригодиться в войне на Ближнем Востоке. Считается, что у Израиля есть и ядерное оружие – хотя однозначно и официально об этом Тель-Авив не сообщал.

Большая ловушка?

Риторика Израиля несколько притихла после ветхозаветных угроз, которыми Тель-Авив сыпал сразу после 7 октября. Тем не менее в ЦАХАЛ было призвано более 300 тыс. человек. Столько же, сколько мобилизовала Россия осенью прошлого года, хотя география конфликтов несопоставима. Такое количество людей – тем более, что население Израиля в 15 раз меньше населения РФ – выдирают из экономики не для того, чтобы они просто стояли на блокпостах. Поэтому, если не произойдет чуда, наземная операция все-таки должна случиться.

Давайте попробуем представить, какой она может быть. Действия Израиля пока что только подтверждают его же слова о том, что все будет очень жестко – «не так, как раньше». Когда-то мировую общественность шокировали виды взятого штурмом Мариуполя. Теперь то, что этот город брался довольно щадяще и аккуратно, видно наглядно – кадры безжалостных бомбардировок Газы дают очень яркий контраст.

Сложно сказать, какую именно роль отводят в ЦАХАЛ уничтожению инфраструктуры авиацией и артиллерией. Если это и является стратегией, то она может сыграть с евреями дурную шутку. Все помнят пример Сталинграда, который перед штурмом подвергся налету воздушного флота Вольфрама фон Рихтгофена. Некогда цветущий город был превращен в мешанину из строительного мусора. Но это произвело обратный эффект.

Город стало брать не легче, а сложнее. С воздуха все стало одинаковым, что затруднило точечную поддержку войск. Пикирующие «Штуки», которые раньше прокладывали войскам дорогу, резко снизили эффективность. Кроме этого, если раньше, в неразрушенном городе, можно было прикидывать, где противник расположит огневые точки, то в мешанине после бомбежки все превращалось в непредсказуемый лабиринт со смертельными ловушками. Такое поле боя уравнивало силы, и даже мощная армия Паулюса, одна из сильнейших во всем вермахте, в итоге застряла в Сталинграде, несмотря на сильнейший артиллерийский кулак, который она тащила за собой.

В эту ловушку попадались не только немцы – в 1944 году американцы с воздуха разнесли средневековый монастырь Монте-Кассино. Но при штурме, как и генералы вермахта в Сталинграде, с горечью узнали, что такие руины для противника стало только легче оборонять.

Пороховая бочка

Впрочем, примеров успешно взятых штурмом городов в сложных условиях никак не меньше. Кенигсберг, Алеппо, Мариуполь – продолжать можно долго. Но самое опасное для Израиля – это не сектор Газа, а политический эффект, к которому может привести овладение им.

Арабский мир редко когда мог договориться о совместных действиях, и почти всегда в таких случаях это удавалось сделать за счет стороны, которую арабы ненавидели больше, чем друг друга. И очень часто этой стороной выступал Израиль. Сегодня недовольство решительными действиями евреев вышло за пределы арабских дел. Очень резко против Израиля высказывается Турция. Персы из Ирана вообще давнишние спонсоры ливанской «Хезболлы».

Исламский мир весь наэлектризован. На Востоке очень часто все функционирует по формуле «много разговоров и театральщины, мало дела», но Израиль – это, пожалуй, одна из немногих сущностей, которая может переломить эту тенденцию. Учитывая настойчивость и бесцеремонность Израиля, а также явно взятый курс на окончательное решение вопроса сектора Газа, возможна взрывная эскалация, которая погрузит в состояние войны весь регион.

Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать – если не прямо сейчас, то в ближайшие десятки лет, потому что по-настоящему большая война может его серьезно подкосить. Особенно если после этой войны контролируемая Тель-Авивом территория уменьшится – это вызовет реакцию в духе «Акела промахнулся».

Эти соображения не могут не учитываться руководством Израиля. Возможно, именно поэтому, несмотря на грозную риторику, наземная операция все еще не началась. А возможно, евреи все равно решили пойти ва-банк, и конфигурация региона вновь будет решаться в ходе сражений.