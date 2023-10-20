Перчатка поднята. Обращение Байдена к нации историческое. Что это значит?

1. Он признал, что мир (читай США) сейчас находится в переломном моменте, то есть ломается однополярный мир, первой отказалась от него Россия. И она оказалась не одинока – в открытую дверь начали входить другие.

2. Не украинский конфликт становится критическим для гегемонии США, а ближневосточный. Потеря доминирования здесь рушит территориальный контроль над стержнями мировой экономики – энергетикой и транспортными коридорами.

3. США не направят регулярные воинские части на Украину, но они уже задействованы на Ближнем Востоке, при чем многих видов (пехота, ВМС, ВВС). Однако, есть другие члены НАТО, которые могут вступить с нами в бой на Украине и или в Беларуси.

4. Помощь Украине Байден назвал «разумной инвестицией», то есть сказал правду – американцы зарабатывают на этом конфликте, а не защищают нечто иное. Тут мы не удивлены.

5. Занятен словесный оборот: «ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы. Но, у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю с ними демократию». Оставлю без комментариев – это для внутреннего пользования в Конгрессе, куда Байден идет просить денег для Украины и Израиля.

6. Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия.

7. Байден резко поднял ставки. Ну, а что ему оставалось.

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