Путин перевернул картину мира колонизаторов

Это интервью войдет в историю, станет одним из самых просматриваемых и пересматриваемых. И в силу того, как себя вел Такер Карлсон, и в силу того, как подробно президент Путин объяснял позицию России. Он не спешил в чем-то убеждать, он хотел рассказать об истории, о причинах того, что происходит сегодня в мире. Он не про Украину говорил в конечном итоге, он говорил про мировые события, о том, что происходило до того, как он стал президентом, что сейчас происходит и что будет дальше.

Такер Карлсон – это точка входа в информационное пространство Запада. Человек, которого изгнали из телекомпании Fox, человек, который тут же создал свой аккаунт на YouTube, его поддерживает соцсеть Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) – всё это придает характер достоверности. Люди, которые будут смотреть интервью, в большинстве своем доверяют Карлсону, потому что это независимый человек, который задает вопросы. В течение интервью он задавал немного вопросов, он внимательно слушал, потому что всё это укладывалось в его журналистскую логику. Он готовил это интервью не для вас с нами, это обращено к мировой аудитории.





Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт. Карлсон поставил вопрос о мире, о том, как его достичь и чего Россия будет добиваться в переговорах об этом мире.

Сейчас наверняка Карлсона будут шельмовать, обвинять во всех смертных грехах, но это только добавит интерна. Это будет работать против тех, кто не хочет слышать. Все хотят мира, и президент Путин говорил о мире. Но те люди, кто будут атаковать Такера Карлсона – люди, которые хотят продолжения войны. И это будет именно так отражаться в сознании обычного человека.

<....>

Да-да. Президент Путин перевернул картину этого мира. Вранье англосаксов, французов, немцев и других колонизаторов рано или поздно должно было закончиться.

Вот и закончилось. Мир больше не колонизаторский. Какой? Не знаю. Но точно не в модели «ты суверен – я вассал».

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