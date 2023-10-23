  • Новость часаNYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
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    Европа боится остаться без газа по двум причинам
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Умер российский блогер Дядя Слава
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    В Одессе прогремели взрывы
    Израиль пригрозил ударом по Ирану
    В Британии допустили развал ЕС из-за Украины
    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    3 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    99 комментариев
    23 октября 2023, 11:02

    Иран назвал действия Израиля в секторе Газа «политическим самоубийством»

    Министр обороны Ирана Аштияни назвал действия Израиля в секторе Газа «политическим самоубийством»

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Израиля в секторе Газа нарушают все правила войны и права человека и превращаются в политическое самоубийство, заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

    Аштияни также отметил, что продолжение блокады сектора Газа и ограничения, наложенные на отправку в анклав помощи, приведут к гуманитарной катастрофе. Министр обороны Ирана заявил сирийскому коллеге, что Израиль настраивает общественное мнение в международном сообществе против себя. Также он осудил удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, передает ТАСС.

    Со своей стороны Али Махмуд Аббас заявил, что удары по сирийским аэропортам демонстрируют сладость Израиля.

    Оба министра выразили  уверенность в скорой победе сил палестинского сопротивления над Израилем и его союзниками на Западе.

    Ранее посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    22 октября 2023, 17:42
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евреи традиционно любят антисемитские шутки. Учитывая, что Лазерсон – еврейка, ее анекдот выглядит нормальным, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее журналистка Лиза Лазерсон рассказала в прямом эфире антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами.

    «Евреи имеют право шутить антисемитские шутки. Лично я привык к черному юмору еще в школьные годы. Тогда он в очередной раз входил в моду. Так что мне то, что сказала Лазерсон, представляется вполне нормальным, учитывая, что она еврейка», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Ведь точно так же американские негры считают, что имеют право называть друг друга всякими оскорбительными кличками. Но при этом аналогичные высказывания со стороны белых они не терпят. Вот и евреи традиционно любят антисемитские анекдоты», – заключил он.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами. Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу». На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...».

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что рассчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, – написала Лазерсон. – Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

    Коментарии (38)
    22 октября 2023, 18:00
    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

    Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере

    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
    @ Fadel Itani/NurPhot/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Daily Mail, Израиль уничтожит «Хезболлу», если посчитает, что группировка открывает северный фронт, а также Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является Иран», передает РИА «Новости».

    В воскресенье посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Тегерана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    Коментарии (49)
    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (23)
    22 октября 2023, 20:59
    Минобороны Израиля: Операция в Газе станет последней

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    По его словам, у операции есть две составляющие: способности ВВС и наземный маневр. Маневр, по мнению министра, должен привести к тому, что ХАМАС исчезнет, передает РИА «Новости».

    Галант добавил, прежде чем встретить пехотные и танковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.

    Ранее стало известно, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

    Коментарии (30)
    23 октября 2023, 08:23
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа

    ЦАХАЛ: Израиль готов отменить операцию в секторе Газа в случае полной капитуляции ХАМАС

    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    По его словам, цель еврейского государства заключается в том, чтобы полностью лишить палестинское движение военного потенциала, необходимо, чтобы все боевики ХАМАС сдались, но они этого не сделают, поэтому ЦАХАЛ придется провести наземную операцию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия.

    В субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    Коментарии (14)
    22 октября 2023, 18:47
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    @ Israel Defense Forces/Flickr

    Tекст: Ольга Иванова

    Танк армии обороны Израиля (ЦАХПЛ) случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    Инцидент произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома. Произошедшее расследуется, и детали выясняются. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за произошедшего, передает РИА «Новости».

    Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    22 октября 2023, 20:39
    Египетские пограничники получили ранения из-за попадания снаряда израильского танка

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате случайного выстрела израильского танка по египетскому посту легкие ранения получили пограничники Египта.

    Представитель вооруженных сил Египта сообщил, что в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения, передает РИА «Новости».

    Напомним, инцидент произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома. Произошедшее расследуется, и детали выясняются. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за произошедшего.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 17:49
    В Госдуме заявили о последствиях ударов Израиля по Сирии

    Депутат Шхагошев: Атаки Израиля по Сирии могут привести к созданию арабского военного блока

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если Израиль не перестанет наносить удары по Сирии и другим государствам, то может начаться создание военного блока арабских государств, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

    Как указал Шхагошев, по аэропортам Сирии бьет Армия обороны Израиля, и по Ливану. По его словам, Израиль координирует свои действия с США. Поэтому, он предположил, что если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам – это может привести к созданию военного союза между арабскими странами, передает РИА «Новости»

    Напомним, в воскресенье Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя. Позже стало известно, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Коментарии (8)
    23 октября 2023, 06:30
    Президент Израиля заявил об обнаружении у боевика ХАМАС инструкций по химоружию

    Президент Израиля Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с утверждением, что проникшие на территорию Израиля боевики радикального палестинского движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

    В ходе интервью британскому телеканалу Sky News президент Израиля демонстрировал заламинированные копии распечаток с инструкциями. По словам Герцога, бумаги были найдены на теле одного из убитых боевиков ХАМАС. На одном из листов четко видна надпись «Аль-Каида» латинскими буквами, передает ТАСС.

    «Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом и как им пользоваться. Это официальные материалы террористов «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Мы имеем дело с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка), «Аль-Каидой» и ХАМАС», – заявил Герцог. Телеканал Sky News отмечает, что не имеет возможности получить независимое подтверждение заявлений президента Израиля.

    Он признал, что многие израильтяне выражают крайнее недовольство правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Отвечая вопрос об ответственности израильского правительства за ситуацию, позволившую многочисленным боевикам проникнуть на территорию Израиля, Герцог заявил, что «с этим будут разбираться после войны».

    Герцог также отказался обсуждать возможности палестино-израильского урегулирования на основе принципа «два государства для двух народов» с учетом идущей в секторе Газа военной операции. «Я не могу обсуждать это [решение], пока мой народ истекает кровью, испытывает боль и мучения», – заявил политик.

    Герцог также не согласился с утверждением о том, что попытки Израиля уничтожить ХАМАС оказывают непропорциональный эффект на гражданское население сектора Газы. По его словам, из сектора поступает много искаженной информации, а израильская армия ставит себе выполнимые целы и старается действовать осторожно.

    «Очень легко обвинять Израиль, но давайте помнить, где мы находимся, что произошло и что у нас есть право защищать себя в ситуации, когда ракета, которая летит 250 км и падает на территорию Израиля, запускается из чьей-то гостиной. Мы имеем дело с такой ситуацией. Ни одна другая страна мира с таким не сталкивается, а если бы сталкивалась, то поверьте мне, что она действовала бы так же», – подчеркнул он.

    В минувшую субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа. Днем позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.

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    23 октября 2023, 10:33
    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах

    Глава Бурятии Цыденов призвал Израиль отправить своего бывшего посла Мильмана на принудительное лечение

    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания бывшего посла Израиля в Москве Аркадия Мильмана о бурятах свидетельствуют о том, что у экс-дипломата плохо со знаниями о России, а с воспитанием и человеческими ценностями – еще хуже, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент комментария Мильмана, в котором бывший израильский посол назвал бурят «не людьми, а животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

    От слов дипломата, по словам губернатора, «впрямую несет нацизмом и расизмом». Такой настрой, по его мнению, не поможет решить проблемы Израиля.

    Глава Бурятии добавил, что слышать подобное от евреев, которые сами больше других пострадали от расизма и нацизма, странно.

    «Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», – предложил губернатор.

    Цыденов добавил, что мужчины из Бурятии вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают Родину. «И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно», – подчеркнул он.

    По поводу бывшего посла Израиля губернатор добавил: «Палата номер шесть заждалась».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о мужестве и героизме подразделения из пяти человек из Бурятии во главе с Иваном Калашниковым, которые смогли отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным.

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    23 октября 2023, 10:59
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.

    По большей части Украина и Израиль имеют разные возможности и потребности в вооружениях. Так, украинское контрнаступление столкнулось с жестким сопротивлением со стороны российских оборонительных сооружений, мин, траншей. Конфликт на Украине превратился в «войну на истощение», пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников национальной безопасности США и источников в Конгрессе.

    Израиль же готовится начать совсем другой вид наземной войны. Речь идет о городских боях в густонаселенном секторе Газа, говорится в статье.

    По мнению экспертов издания, в вопросе поставок вооружений для Украины и Израиля США придется искать компромиссы, особенно если конфликты будут длительными. Мировые запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже истощились, констатируется в публикации.

    Тремя ключевыми системами вооружения, которые Израилю и Украине могут понадобиться от Соединенных Штатов, NYT называет артиллерийские боеприпасы, «умные» бомбы и ракеты «Стингер».

    Так, 155-миллиметровые снаряды натовского стандарта, по оценке издания, будут пользоваться большим спросом. Украина уже получила от США более 2 млн таких снарядов, еще сотни тысяч были поставлены со стороны Европы. Западные военные запасы приближаются ко «дну бочки».

    Прошлой зимой, по информации NYT, Пентагон отправил на Украину сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов из военного склада, расположенного на территории Израиля. ВСУ поставили около половины снарядов с этого склада, а теперь американское Минобороны собирается перенаправить по крайней мере часть оставшихся средств израильским военным.

    Источник в Пентагоне сообщил изданию, что Израиль и Украина, возможно, получат разные варианты боеприпасов, чтобы избежать дублирования. Так, Израилю могли бы поставить высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах, а приоритетом для Украины стали бы кассетные боеприпасы.

    Производство боеприпасов в США и Европе наращивают, однако пройдут годы, прежде чем НАТО сможет удовлетворить потребности Украины, не говоря уже об Израиле, пишет NYT.

    Вторым видом вооружений, за который, по мнению американского издания, Украине и Израилю придется соперничать, являются «умные бомбы».

    В первую партию военной помощи Израилю со стороны США были включены 1 тыс. бомб малого диаметра, которые используют навигационную систему GPS для отслеживания целей и нанесения ударов по ним. Сообщалось, что Израиль оказывает на США давление с тем, чтобы получить большее количество «умных» бомб, запускаемых с самолетов. Наземную версию США уже обещали Украине, и поставка, как ожидается, будет осуществлена этой осенью.

    Американские эксперты полагают, что в настоящее время США обладают достаточным запасом «умных» бомб. Так, с 2010 года, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Израиль закупил у США 8 тыс. 500 бомб малого диаметра. Кроме того, Пентагон с 2018 года закупил более 34 тысяч таких бомб. В американском военном ведомстве это характеризуют как «здоровый запас».

    Третьим пунктом NYT называет ракеты «стреляй и убегай» – «Стингер» (Stinger). Сообщается, что Украина использовала их против российских беспилотников, а Израилю они могут особенно понадобиться при наземном вторжении – они «идеально» подошли бы для ведения городских боев в Газе.

    При этом запасы «Стингеров» крайне ограничены, производится их очень мало. И Украина, и Израиль обладают системами ПВО, однако использование Patriot или «Железного купола» против БПЛА или недорогих артиллерийских ракет является нерентабельным. По данным Пентагона, США уже передали Украине более двух тысяч «Стингеров».

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

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    22 октября 2023, 17:39
    Военные Израиля попали под огонь в районе Киссуфим

    Tекст: Ольга Иванова

    По военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был открыт огонь в районе Киссуфим, заявил ЦАХАЛ в Telegram-канале армии.

    Отмечается, что в ответ танк израильской армии нанес удар по «террористам», передает РИА «Новости».

    Ранее истребители ЦАХАЛа нанесли удар по заместителю начальника артиллерийских сил ХАМАС в секторе Газа Мухаммеду Катмашу.

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    22 октября 2023, 14:52
    Израиль ликвидировал замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ: Истребители ликвидировали замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по заместителю начальника артиллерийских сил ХАМАС в секторе Газа Мухаммеду Катмашу, сообщила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, истребители ЦАХАЛа ликвидировали заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Катмаша, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС передает ТАСС.

    Там добавили, что Катмаш сыграл значительную роль в планировании и проведении обстрелов Израиля из сектора Газа в предыдущих раундах боевых действий.

    В пресс-службе отметили, что «с утра 22 октября ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа», в том числе «по командиру ячейки ракетчиков» и «ряду вооруженных террористов».

    Также ударам подверглись завод по производству оружия и военный командный центр ХАМАС.

    Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС.

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    22 октября 2023, 18:51
    В МИД начали проверку сообщений о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД России сообщили, что проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи.

    Так, в МИД сообщили, что дипломаты появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях (центральный район Газы) русскоязычной семьи. Предварительно, отметили в ведомстве, речь идет о гражданах одной из стран СНГ, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, погибла женщина с детьми.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по россиянам в плену у ХАМАС. В МИД сообщали о 20 погибших граждан РФ.

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    22 октября 2023, 11:48
    В ДНР не исключили причастность США к удару по больнице в секторе Газа

    Советник главы ДНР Гагин заявил о возможной причастности США к удару по больнице в секторе Газа

    Tекст: Валентина Григоренко

    США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, есть вероятность причастности Вашингтона к этому преступлению, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Как указал Гагин, США не заинтересованы в проведении расследования, касающегося больницы в Газе. Он предположил, что такой удар мог быть нанесен, в том числе и американскими военными. По его словам, США могли это сделать для того, чтобы в этом конфликте «поставить некую точку невозврата», и чтобы исключить даже малейшую возможность на переговоры, а также, «чтобы озлобить население с обеих сторон», и у США это получилось, передает РИА «Новости».

    Гагин уточнил, что в текущей ситуации палестино-израильский конфликт «выгоден США». Он добавил, что США будут решать «под шумок» несколько своих давних важных вопросов, а именно, они хотят «окончательно положить на лопатки Старый свет, то есть Европу». Советник главы ДНР подчеркнул, что «есть несколько стран с победившим евроисламом» – это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50-60% от населения. И все эти люди, по мнению Ганина, уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС.

    Он отметил, что если поддержка Израиля в этих странах будет осуществляться, то такие демонстрации «могут превратиться в силовые акции», в том числе с применением оружия.

    В четверг Госдеп заявил, что международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно. Кроме того, разведка США сообщила, что взрыв в госпитале Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты «боевиками в Газе».

    Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти могут предоставить фотографии и записи, доказывающие невиновность израильских военных в ударе по больнице в секторе Газа.

    Напомним, арабские СМИ сообщали, что израильские ВВС ударили по госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали более 800 человек.

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