  • Новость часаПентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке
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    Мигранты в Самаре переступили сразу две красные черты
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС
    Иран пригрозил ответом на «безумие» Израиля
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    Мнения
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    0 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    75 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 17:16

    Пентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке

    Пентагон заявил о выросшем риске атак на ВС США на Ближнем Востоке
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

    Он вспомнил о недавних атаках дронов на силы США в Ираке и Сирии, а также подчеркнул, что Вашингтон делает все необходимое для готовности своих сил и их возможности отвечать, передает РИА «Новости».

    Ранее Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    21 октября 2023, 18:35
    Байден заявил о необходимости нового миропорядка

    Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.

    Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».

    «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

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    21 октября 2023, 22:27
    В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

    Депутат Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Азарову мигрантов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигрантов.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержаны два родных брата – уроженцы Таджикистана, которые живут в Самаре без родителей. По имеющимся у него данным, мать задержанных находится в Москве, а отец – на родине. Парламентарий подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки. Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что старший из братьев арестован, а младший – помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

    С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них являются несовершеннолетними. После этого в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат угрозы в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в связи с чем СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти, передает РИА «Новости».

    Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры – вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

    Напомним, в четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО. Кроме того, в начале октября в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам работать в школах, такси и медицинских учреждениях.

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    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

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    22 октября 2023, 08:58
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

    Напомним, почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

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    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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    22 октября 2023, 00:49
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC в Абу-Даби после выхода на бой под песню Шамана «Я русский»

    Tекст: Антон Никитин

    Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой против американки Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби под композицию «Я русский» российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) и победила соперницу единогласным решением судей.

    Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Поединок предварительного карда продлился все три раунда и завершился триумфом отечественной спортсменки единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

    После боя россиянка призналась, что на победу ее мотивировала песня российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский».

    «Сюда приехало много русскоязычных людей. Во время последней подготовки я постоянно слушала эту песню. Мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоязычной аудитории, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, русские люди немного соскучились по здоровому патриотизму. Если бы привезли российский флаг, я бы вышла с ним. У нас многонациональная команда. Мой тренер из Дагестана, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под песню «Я русский» и кайфовали от этой музыки», – приводит слова Дудаковой после боя Sport24.

    В активе Дудаковой восемь побед в семи профессиональных схватках. На счету представительницы США десять поражений и 11 успешных поединков.

    Напомним, в июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин хорошо воспринимает творчество, посвященное СВО, в том числе песни певца Шамана (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов).

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    22 октября 2023, 12:26
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    @ авриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм.

    Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.

    «Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать – чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», повторив фразу о Шредере и Роте по-немецки.

    «В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат», – добавил президент.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США.

    Напомним, супруга Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    22 октября 2023, 03:48
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов только на словах или на бумаге

    Tекст: Антон Никитин

    Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов выразил уверенность, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов только на словах или на бумаге.

    Парламентарий выразил уверенность в беседе с РИА Новости РИА «Новости», что «запретить они (власти Латвии, – прим. ВЗГЛЯД), может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге». Нилов подчеркнул, что для реализации этой бредовой идеи властям Латвии еще придется объявить войну России. «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – сыронизировал депутат Госдумы от Петербурга.

    Напомним, в пятницу президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если «причастность» Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией «будет доказана».

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    22 октября 2023, 13:53
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами
    @ Антон Новодережкин/ТАСС, Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами, однако удалять это видео не стал.

    Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу».

    На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...»

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что расчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле», – написала Лазерсон. – «Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать, как минимум, этот кусочек из позавчерашнего эфира».


    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    21 октября 2023, 23:54
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре мигрантами

    СК: Глава КС Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами, сообщило ведомство.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

    В СК уточнили, что, по сообщению в соцсетях, группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса («Грабеж»)

    Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

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    22 октября 2023, 10:14
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году

    МИД: 4,4 тыс. человек вышли из гражданства России в 2023 году, в гражданство приняты 15,1 тыс.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году, за рубежом в гражданство приняты 15,1 тыс. человек, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    По его словам, за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Климов уточнил, что подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках. За этот же период, добавил он, российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей.

    Дипломат указал, что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек.

    Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.

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    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

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    22 октября 2023, 04:59
    В США жестоко убили женщину-раввина

    В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл

    Tекст: Антон Никитин

    Религиозный лидер еврейской общины американского города Детройта, женщина-раввин Саманта Уолл была жестоко убита в субботу по не установленным пока мотивам, сообщили местные власти.

    Согласно сводке полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Саманта.

    Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.

    Ранее нападению подвергся сотрудник посольства Израиля в Пекине.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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