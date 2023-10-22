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США решили развернуть на Ближнем Востоке ПРО THAAD и дополнительные Patriot
Министр обороны США Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и дополнительные ЗРК Patriot
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, говорится в заявлении главы Пентагона.
Остин отметил, что по итогам консультаций с американским президентом Джо Байденом было принято решение укрепить позиции США в регионе. При этом он напомнил, что Соединенные Штаты ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения, передает ТАСС.
Министр обороны США также сообщил, что распорядился развернуть в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил. Кроме того, шеф Пентагона заявил, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости».
Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках «планирования на случай чрезвычайных ситуаций», утверждая, что развертывание дополнительных сил США «поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля».
Глава Пентагона пообещал оценить необходимость развертывания дополнительных сил ВС США в регионе.
Отметим, американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что только за прошлый год США вывезли из региона восемь систем Patriot, а также систему THAAD из Саудовской Аравии.