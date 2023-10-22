США решили развернуть на Ближнем Востоке ПРО THAAD и дополнительные Patriot

Министр обороны США Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и дополнительные ЗРК Patriot

Tекст: Антон Никитин

Остин отметил, что по итогам консультаций с американским президентом Джо Байденом было принято решение укрепить позиции США в регионе. При этом он напомнил, что Соединенные Штаты ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения, передает ТАСС.

Министр обороны США также сообщил, что распорядился развернуть в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил. Кроме того, шеф Пентагона заявил, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости».

Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках «планирования на случай чрезвычайных ситуаций», утверждая, что развертывание дополнительных сил США «поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля».

Глава Пентагона пообещал оценить необходимость развертывания дополнительных сил ВС США в регионе.

Отметим, американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что только за прошлый год США вывезли из региона восемь систем Patriot, а также систему THAAD из Саудовской Аравии.