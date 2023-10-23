Израильский эксперт: США могут дать старт атаке на Иран

Политолог Ципис: Израилю и Ирану невыгодны радикальные действия против друг друга

Tекст: Евгений Поздняков

«Израиль не будет начинать войну с Ираном в одиночку. Со дня на день могут стартовать полноценные военные действия между Тель-Авивом и «Хезболлой». Имеется угроза и со стороны Западного берега реки Иордан. Ситуация становится все более напряженной. Конфликт рискует растянуться на три направления, и в этой ситуации предпринимать какие-либо радикальные действия в отношении Тегерана нашей стране было бы невыгодно», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Тем не менее Израиль может решиться на нанесение одного-двух ракетных ударов по территории Ирана для устранения конкретных объектов. Мы уже действуем схожим образом в Сирии. В частности, были обстреляны несколько складов с вооружениями и аэропорт Дамаска», – подчеркивает собеседник.

«Цель этих действий заключается в том, чтобы отсрочить начало конфликта с «Хезболлой». Удары наносятся по тем объектам, которые могут представлять ценность для нашего потенциального противника. Конечно, мы не можем полностью лишить формирование наступательных возможностей, но отложить открытие второго фронта нам пока удается», – отмечает эксперт.

«Самому Ирану тоже невыгодно выступать в роли инициатора конфликта. Если Тегеран решится на агрессию, это будет означать скорый крах всей Исламской республики. Кроме того, нанесение удара такого рода требует хороших логистических возможностей для ВВС, которыми там, скорее всего, не располагают», – уточняет Ципис.

«Однако фактически, чтобы развязать войну с Израилем, Ирану вовсе не требуется вступать в конфронтацию с Тель-Авивом от своего имени. Ведь войска республики уже находятся в непосредственной близости к фронту. Я говорю о «Хезболле», которая является «прокси-армией» Тегерана», – считает собеседник.

«Эта организация действует по указу Ирана, а также с его помощью получает колоссальное количество вооружений. Если данное формирование начнет активные военные действия против Израиля, то большинство западных стран воспримут это развитие событий как непосредственную агрессию Тегерана по отношению к Тель-Авиву», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, формальный повод к нанесению ударов по территории Ирана уже имеется. Воспользоваться им, скорее всего, могут западные страны. У берегов Израиля уже находится группировка военно-морских сил США во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Теоретически с ее помощью Вашингтон способен поражать цели на территории Исламской республики», – подчеркивает Ципис.

«Если Белый дом примет решение об атаке на Иран, то к коалиции могут присоединиться Британия и Франция. Это бывшие колониальные державы, некогда занимавшие серьезные позиции на Ближнем Востоке. Не исключаю, что в игру вступит и Германия. Данное развитие событий будет означать региональную эскалацию. Против западного блока выступят Ливан, Сирия и Иран. Однако не думаю, что конфликт перерастет в статус глобального. В настоящий момент предпосылок к этому нет», – резюмирует Ципис.

Ранее в Израиле заявили о готовности нанесения удара по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Об этом в интервью Daily Mail сообщил министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. Он подчеркнул, что Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является» Тегеран.

В то же время посол Ирана в Испании Реза Забиб исключил возможность установления отношений с Израилем. Об этом пишет газете 20minutos. Дипломат подчеркнул, что диалог с Тель-Авивом в настоящий момент не имеет никакой логики. Он также уточнил, что в случае совершения еврейским государством какого-то «безумия» в сторону Тегерана, Исламская республика «заставит его пожалеть об этом».

Взаимные противоречия Израиля обостряются не только с Ираном, но и с другими странами региона. Так, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае активизации конфликта со стороны «Хезболлы», Ливан также ждут разрушительные последствия. Он подчеркнул, что организация рискует совершить ошибку всей ее жизни. По его словам, если движение начнет военные действия против Израиля, то оно будет «скучать по второй ливанской войне». Он отметил, что Тель-Авив готов нанести вред такого масштаба, который никто не может себе представить.

США также отмечают перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин. Он напомнил о недавних атаках дронов на силы Штатов в Ираке и Сирии, а также подчеркнул, что Вашингтон делает все необходимое для готовности своих войск.

Ранее Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе.