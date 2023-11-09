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Израиль и США нанесли удары по Сирии
Израильская и американская авиация нанесли удары по военным объектам Сирии
Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.
Минобороны Сирии сообщило, что в среду вечером «израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане». Ударам подверглись «некоторые военные позиции в южном регионе». В результате «нанесен некоторый материальный ущерб», передает РИА «Новости».
Остин сообщил, что два истребителя F-15 «в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому» Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками», передает ТАСС.
По версии США, Вашингтон таким образом ответил на «серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии», чтобы показать готовность США «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Остин заявил, что США «продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*».
Напомним, военные базы США в Сирии и Ираке подверглись новым обстрелам и атакам беспилотников.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ