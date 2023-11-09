Базы США подверглись обстрелам и атакам БПЛА в Сирии и Ираке

Al Mayadeen и Reuters сообщили об атаках на американские базы в Сирии и Ираке

Tекст: Антон Антонов

БПЛА нанесли удары по базе в Эш-Шаддади у нефтяного месторождения Эль-Джебса в сирийской провинции Хасеке. Сообщается, что на базе произошло несколько взрывов. Ответственность за нападение взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

Также Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщает о том, что обстрелу и атаке БПЛА подверглась американская военная база на месторождении газа Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Кроме того, Reuters сообщает, что беспилотник атаковал американскую базу на военном аэродроме Харир на севере Ирака. База находится в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Shafaq news утверждает, что «взрыва был отчетливо слышен в окрестностях базы».

Напомним, американская сторона требует остановить удары по силам США на Ближнем Востоке, которые, по мнению Вашингтона, проводятся якобы при поддержке Тегерана.