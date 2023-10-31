Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.0 комментариев
Пентагон: США примут меры при повторении ударов по их базам на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Остин заявил о доставке ПРО THAAD на Ближний Восток для защиты
Американская сторона требует остановить удары по силам США на Ближнем Востоке, которые проводятся якобы при поддержке Тегерана, и готова принять меры в случае их продолжения, в регион доставили дополнительные комплексы ПРО заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
США продолжат защищать свои силы и своих граждан в регионе, в последние дни атаки происходили от «поддерживаемых Ираном вооруженных группировок», заявил Остин, передает ТАСС.
По указанию главы Белого дома Джо Байдена американские ВС ударили высокоточным оружием в восточной части Сирии по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана).
Дополнительные меры защиты будут приняты в случае, если «поддерживаемые Ираном» группировки продолжат нападения на американские силы. Для защиты американцев туда переброшена система ПРО THAAD и дополнительные ЗРК Patriot.
Ранее сообщалось об атаке с помощью дронов на военную базу США в сирийской провинции Хасеке. Позже произошел обстрел американской базы у газового месторождения Конико в Сирии ответственность взяло «Исламское сопротивление Ирака».