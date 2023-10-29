Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Базу США в Сирии атаковали беспилотники
База США в сирийской провинции Хасеке подверглась атаке беспилотников
Военная база США в Эш-Шаддади на северо-востоке сирийской провинции Хасеке подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ответственность за нападение на американский объект, расположенный рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Ранее взрывы прогремели на территории американской военной базы, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ