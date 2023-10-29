Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Военную базу США у нефтяного месторождения в Сирии атаковали беспилотники
Беспилотники атаковали американскую военную базу в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии
Взрывы прогремели на территории американской военной базы, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии, сообщили СМИ.
Как сообщает Al Mayadeen, базу атаковали беспилотники. Взрывы на базе были слышны в окрестностях, передает ТАСС.
Напомним, Пентагон сообщил, что американские военные и силы возглавляемой США коалиции 17–27 октября подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Вооруженные силы США нанесли удары по связанным с Ираном объектам на территории Сирии.