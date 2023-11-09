Беспилотник США сбит у побережья Йемена

СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

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Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.