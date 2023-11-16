  • Новость часаБайден оценил переговоры с Си Цзиньпином
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    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    Зеленский: Танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    0 комментариев
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    33 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    31 комментарий
    16 ноября 2023, 10:11

    Мусульманская организация США раскритиковала Байдена за поддержку Израиля

    Мусульманская организация США: Байден дал Израилю зеленый свет для нападения на «Аш-Шифу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение Израиля на осажденную больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа» и заявил, что президент США Джо Байден дал Израилю зеленый свет для этой атаки.

    По словам директор CAIR по связям с общественностью Ибрагима Хупера, своими действиями правительство Израиля показало, что «нет предела нарушениям прав человека, которые оно будет совершать», пока Байден дает карт-бланш премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, передает ТАСС.

    Хупер назвал происходящее в секторе Газа преступлением против человечества и призвал руководство США прекратить поддержку правительства Израиля.

    Накануне Армия обороны Израиля заявила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аль-Шифа».

    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

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    16 ноября 2023, 04:47
    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

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    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

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    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

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    15 ноября 2023, 14:20
    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех

    Яков Кедми объяснил уголовное дело против Нетаньяху в Турции популизмом Эрдогана

    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех
    @ Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка Анкары возбудить уголовное дело против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не имеет перспектив. Просто Эрдоган хочет показать себя защитником палестинцев перед избирателями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее прокуратура Стамбула направила в турецкий Минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху.

    «Решение Турции направить запрос на уголовное дело против Нетаньяху ничего, кроме смеха, в Израиле вызвать не может. Это еще одно популистское решение Эрдогана. Тем более Анкара только собирается подавать эту просьбу в МУС, суд еще даже не принял прошение», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Складывается впечатление, что Эрдоган пытается предстать перед избирателями защитником палестинцев и ислама, тем самым заработав политические очки. При этом не так давно турецкий лидер позволил Швеции стать членом НАТО. Он дал возможность вступить в альянс стране, в которой регулярно сжигают священную книгу мусульман – Коран», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, действия Анкары отразятся на взаимоотношениях с Тель-Авивом. Израильские послы ранее уже покинули территорию Турции. Запрос против Нетаньяху, в свою очередь, стал еще одним шагом к полному разрыву дипломатических связей», – отмечает он. Резюмируя, Кедми отметил: «и власть, и оппозиция в Израиле уже давно привыкли к выходкам Эрдогана и не относятся к ним серьезно».

    Ранее в министерство юстиции Турции был направлен запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующий документ подготовила прокуратура Стамбула. В дальнейшем планируется обращение в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа.

    Напомним, во вторник группа турецких граждан также подала иск против главы правительств Израиля. Об этом сообщил адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Колюнк. По его словам, он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть» общества страны, направил необходимые документы в офис МУС в Гааге.

    При этом самого Нетаньяху адвокат называет «Гитлером XXI века». Колнюк также опубликовал первую страницу иска и уточнил, что полная версия, состоящая из 23 листов, была подана в министерство юстиции Турции. Между тем Анкара давно рассматривает возможность данного обращения в международные инстанции.

    На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома правящей партии под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества.

    Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент страны заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

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    15 ноября 2023, 22:40
    Лидеры Китая и США начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния

    Президент США Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния

    Лидеры Китая и США начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе личной встречи в штате Калифорния начали первые примерно за год очные двусторонние переговоры.

    Встреча лидеров двух стран проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры. Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Белый дом транслировал на своем интернет-сайте церемонию торжественной встречи Джо Байденом Си Цзиньпина. Лидеры пожали друг другу руки. Одна из журналисток пресс-пула главы администрации США прокричала вопрос о том, какой «сигнал» Джо Байден намерен подать Си Цзиньпину. Однако президент США не стал на него отвечать.

    Ранее в среду лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 08:21
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин: США не надо делать ставку на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    @ Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита в США.

    Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США отметил, что Пекин никогда не делал ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивался во внутренние американские дела. Он заверил, что Китай не собирается бросать США вызов и заменять их, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По словам главы Китая, и Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш КНР.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. При этом, отметил он, у сторон есть красные линии, которые нужно «решительно защищать».

    Тайваньский вопрос, по его словам, всегда был самым важным и чувствительным в отношениях между Китаем и США. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то КНР будет твердо защищать свой суверенитет и собственные интересы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

    На переговорах с американским лидером Си Цзиньпин выразил надежду, что США отменят односторонние санкции в отношении Китая и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2023, 03:45
    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов

    Белый дом: Переговоры лидеров Китая и США в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продлились меньше 2,5 часов

    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско продлились немногим меньше 2,5 часов, следует из сообщения журналистов пресс-пула Белого дома о времени завершения встречи лидеров двух государств с участием делегаций обеих сторон.

    Из сообщений журналистов пресс-пула Белого дома стало известно, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном формате завершились в 13.35 (00.35 16 ноября), передает ТАСС.

    Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Си Цзиньпин на встрече с Байденом в поместье Филоли под Сан-Франциско предупредил о последствиях возможного конфликта или конфронтации двух стран.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 00:49
    Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

    Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

    Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

    За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

    В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

    В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

    Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

    Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

    Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.

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    15 ноября 2023, 10:55
    Bloomberg: Белый дом все больше разочаровывается действиями Израиля против ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон «все больше разочаровывается» действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв среди мирного населения и игнорирования Израилем призывов США к миру, пишет Bloomberg.

    По информации источников издания, в администрации главы США Джо Байдена проводят «все более сложные беседы» с израильскими властями, однако Израиль игнорирует призывы Белого дома, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет бои против ХАМАС.

    Также информаторы агентства заметили, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорировал обеспокоенность США» по вопросу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию сектора Газа.

    Тем временем Белиз разорвал дипотношения с Израилем. Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.

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    15 ноября 2023, 21:53
    В МЧС назвали число оставшихся россиян в секторе Газа

    МЧС России: Порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

    Советник заявил, что в списке МЧС по последним данным в секторе Газа числилось 625 россиян, 200 из них уже вывезено и они находятся в безопасности, примерно предстоит вывезти еще 400 человек, передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву, и благополучно доставил их в Россию. Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    15 ноября 2023, 11:55
    Посол в Израиле сообщил о рисках для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Посол России в Израиле Викторов: Есть риски для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Tекст: Александра Юдина

    Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», он находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки, заявил на канале «Россия-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

    По его словам, в данный момент проходят эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора Газа пограничный переход, в последнее время там не было больших инцидентов, однако постоянно под угрозой обострение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим», – подчеркнул Викторов.

    Также дипломат отметил, что в среду ожидается выход около 100 россиян.

    «Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю. Около 100 человек должны выйти. Надеюсь, так оно и произойдет», – указал Викторов.

    Кроме того, посол подчеркнул, что Москва согласовала «со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа».

    «Правда, там еще до 200 граждан Палестины – члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти», – заключил он.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 13:33
    Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Создание палестинского государства неизбежно в историческом аспекте, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сегодня, по его словам, в большинстве обсуждений будущего сектора Газа «не уделяется внимания» созданию палестинского государства, передает RT.

    Лавров уточнил, что после событий 7 октября Россия решительно осудила действия ХАМАС и призывала Израиль к пропорциональному ответу в соответствии с международным правом.

    Кроме того, Россия предлагала Совбезу ООН проект резолюции с призывом о немедленном прекращении огня. Против выступили, в первую очередь США, отметил Лавров.

    Важнейшей задачей министр назвал прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и принятие мер по разрешению гуманитарных проблем.

    Ранее Палестина отвергла любые идеи по отделению Газы от Западного берега Иордана.

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    15 ноября 2023, 20:12
    В Израиле заявили о взрыве здания парламента в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС, утверждают израильские СМИ.

    Израильские военные взорвали здание законодательного собрания спустя два дня после его захвата, утверждает газета Yedioth Ahronoth и 12 канал израильского телевидения, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным телеканала, здание тюрьмы, находящееся по соседству со зданием парламента, также было разрушено в целях оказания давления на последователей ХАМАС. В ЦАХАЛ пока не прокомментировали эту информацию.

    Накануне израильская армия заявила о захвате законодательного совета ХАМАС в Газе, дома губернатора, штаб-квартиры полиции и здания инженерного факультета. Также под контроль был взят объект «Джизат», на котором располагаются тренировочные базы палестинского движения, оперативный штаб, помещения для допросов и следственные изоляторы.

    Ранее Армия Израиля начала штурм больницы в Газе.

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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Процветание Израиля пошло под откос

    250 млн долларов в день. Именно в такую сумму, по экспертным оценкам, Израилю обходится каждый день конфликта с Палестиной. Страна, которая еще несколько недель назад считалась образцом процветания, внезапно оказалась перед лицом экономического кризиса. Это выглядит для Израиля, получающего помощь Америки, тем более парадоксально по сравнению с Россией, ставшей мишенью западных санкций. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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