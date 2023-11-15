В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
Армия Израиля заявила о начале «точной операции» в медцентре «Аль-Шифа»
Израильские военные заявили, что начали «точную операцию» в больничном комплексе Газы
Армия обороны Израиля начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аль-Шифа», сообщает ЦАХАЛ.
В заявлении отмечается, что израильские военные стремятся не навредить гражданскому населению, передает RT.
Как между тем утверждает канал Al Mayadeen, израильские военные открыли огонь по врачам в «Аш-Шифе», передает ТАСС.
Известно, что в ходе штурма здания военные Израиля потребовали, чтобы врачи покинули помещение. Также канал утверждает, что ЦАХАЛ якобы предоставил безопасный коридор для выхода из медучреждения, после чего все же военные открыли огонь по медработникам.
Рано утром в среду стало известно, что израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы.
В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.