Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

Tекст: Антон Никитин

По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.