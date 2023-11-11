До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Появились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа
Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС, сообщил канал al Arabiya.
Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».
На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.
В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.
В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».
Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.
Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.
Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.
Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.