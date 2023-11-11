До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.
По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.
Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.