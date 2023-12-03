Названо число погибших с начала эскалации в Газе

Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

Tекст: Валентина Григоренко

По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

На ваш взгляд Чем завершится операция Израиля в Газе? Победой Израиля

Остановкой операции из-за сопротивления ХАМАС

Остановкой операции из-за позиции США

Остановкой операции из-за критики мирового сообщества

Остановкой операции из-за внутренних противоречий

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты



