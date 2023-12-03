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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    27 комментариев
    3 декабря 2023, 17:28

    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    3 декабря 2023, 02:22
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив

    Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив

    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В работе системы ПРО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

    В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.

    Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.

    Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.

    Коментарии (9)
    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

    Коментарии (21)
    3 декабря 2023, 00:51
    Израиль пригрозил Ливану уничтожением

    Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

    Израиль пригрозил Ливану уничтожением
    @ Dana Kopel/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заявил, что израильские силы обеспечат «безопасность на севере и на юге». По его словам, если «Хезболла» допустит ошибку и начнет «широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», передает ТАСС.

    Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекращает действий, направленных против «Хезболлы»: уничтожает «террористические отряды», оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы. Власти Израиля намерены «поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге».

    Напомним, Нетаньяху сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль при необходимости готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.

    Коментарии (25)
    2 декабря 2023, 23:04
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»

    Глава минобороны Израиля Галант заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа «в полную силу»

    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Галант сказал, что «ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня». Приказ о возобновлении боевых действий Галант отдал после того, как ХАМАС, по его словам, отказался вернуть 17 заложников в рамках договоренностей. Результаты возобновления израильских ударов Галант назвал «очень впечатляющими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, «все более мощные удары» по ХАМАС продолжатся, пока палестинское движение «не будет соблюдать условия соглашения». Израильская армия намерена предпринять «все возможное для достижения установленных ранее целей», передает ТАСС.

    Галант заявил, что войска «вернулись в бой со всей мощью». Военная операция Израиля возобновляется «с той точки», где была приостановлена. «Мы стремимся к выполнению всех целей войны: победа над ХАМАС, уничтожение его военных и управленческих возможностей, не позволить ему больше править в Газе и вернуть всех наших похищенных домой», – сказал Галант.

    Напомним, Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

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    2 декабря 2023, 20:40
    Израиль перехватил собственный беспилотник из-за сбоя

    Израиль перехватил собственный беспилотник из-за технического сбоя

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские ВВС перехватили в небе над северной частью страны свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в котором произошла техническая неполадка, сообщила армейская пресс-служба.

    Как указали в пресс-службе, после сирен, которые прозвучали в северной части Израиля, истребитель ЦАХАЛ перехватил израильский беспилотник, в котором была выявлена техническая ошибка, передает ТАСС.

    В армии добавили, что данные сирены прозвучали именно из-за «этого перехвата». Отмечается, что перехват провели под контролем, и никакой угрозы безопасности нет.

    Ранее представитель ЦАХАЛ заявил, что фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности.

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    2 декабря 2023, 19:41
    Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль должен соблюдать международное право после истечения срока перемирия между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС и возобновления боевых действий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель, после вновь начавшихся боевых действий уже видно огромное количество погибших среди мирного населения. По его словам, то, как Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право и все законы войны, уточнив, что это не только моральное обязательство, но и юридическое, передает РИА «Новости».

    Боррель подчеркнул, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, поэтому необходимо снова начать гуманитарные паузы.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2023, 23:50
    Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве впервые за 11 дней

    В центральной части Израиля впервые за 11 дней прозвучали сирены воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Впервые за 11 дней в центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом активирована система ПРО «Железный купол», сообщают информационные агентства.

    Сообщается о взрывах, характерных для перехвата ракет. Тревога объявлена почти над всей тель-авивской агломерацией и над рядом других городов, передает РИА «Новости».

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву. Утверждается, что ракетный обстрел стал «ответом на убийства мирного населения» израильскими военными, передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу».

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    2 декабря 2023, 22:24
    Израиль обвинил ХАМАС в отказе освободить 17 женщин и детей

    Глава минобороны Израиля Галант обвинил ХАМАС в нарушении соглашения об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС нарушило договоренности, отказавшись освободить 17 женщин и детей, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заверил, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками движения в Газе.

    Галант подчеркнул, что в соответствии с договоренностями «ХАМАС должно вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября». По его словам, ХАМАС нарушило свои обязательства, так как, вернув 80 человек, «отказывается вернуть» еще 15 женщин и двоих детей, передает ТАСС.

    Израиль не собирается вести переговоры по другим группам заложников, пока не будут освобождены эти 17 человек, поскольку такие переговоры оказались бы «отказом от возвращения 17 женщин и детей, еще находящихся в руках ХАМАС», сказал министр обороны.

    В свою очередь, аль-Арури заявил: «Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет». Он заверил, что ХАМАС передало всех «женщин и детей, которые были» у палестинского движения. «Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Аль-Арури сказал, что у ХАМАС в заложниках остаются израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. ХАМАС не собирается вести переговоры по их передаче Израилю, пока тот «не прекратит агрессию против сектора Газа».

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    3 декабря 2023, 08:56
    Израиль решил создать буферную зону в Газе

    The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе, но создаст буферную зону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа не планирует размещать там войска, однако создаст буферную зону возле границы, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.

    По его словам, военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох, передает ТАСС.

    Источник добавил, что это мера безопасности, а не политический шаг, Израиль не планирует оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

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    3 декабря 2023, 11:10
    Израиль ответил ударом на запуск снаряда из Сирии

    Армия Израиля зафиксировала запуск снаряда из Сирии и нанесла ответный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снаряда с территории Сирии в сторону еврейского государства и нанесла в ответ артиллерийский удар по месту пуска, сообщила армейская пресс-служба.

    По сообщению пресс-службы, сегодня был зафиксирован запуск из Сирии в сторону Израиля, при этом снаряд не был перехвачен согласно протоколу, передает ТАСС. Там добавили, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по месту, откуда производился обстрел.

    Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    3 декабря 2023, 12:24
    «Исламский джихад» заявил о ракетном залпе по поселениям на юге Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом палестинской организации «Исламский джихад», утверждает, что произвела ракетный обстрел поселений Мивтахим и Реим, расположенных на юге Израиля.

    Как указывается в сообщении радикалов, нанесен ракетный залп по Реиму и Мивтахиму, передает ТАСС.

    В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, заявила, что нанесла «ракетный удар по позициям противника к востоку от оккупированного Маджина», а также «произвела минометный обстрел скопления вражеских сил к востоку от Хан-Юниса», расположенного на юге сектора Газа.

    Ранее беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа.

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    3 декабря 2023, 10:32
    Израиль заявил о ликвидации пяти боевиков ХАМАС в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    В сообщении говорится, что израильская армия продолжает операции против террористических объектов, боевиков и оружия ХАМАС. Отмечается, что минувшей ночью истребители и вертолеты Израиля ударили по объектам в Газе, в том числе и по шахтам тоннелей, командным центрам и складам оружия, передает РИА «Новости».

    В ЦАХАЛ добавили, что израильский беспилотник обнаружил и уничтожил пятерых террористов ХАМАС. Пресс-служба уточнила, что за последние сутки ВМС Израиля наносили удары по ХАМАС.

    В субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Ранее Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    45 комментариев


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    3 декабря 2023, 12:52
    Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»

    МЧС: Еще 133 гражданина России и члены их семей прошли через пункт пропуска «Рафах»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По сообщению пресс-службы, оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», передает ТАСС. Там добавили, что пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина России и члены их семей.

    В МЧС добавили, что эвакуированные находятся в оперативном штабе в Каире, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.

    «После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву», – добавили в ведомстве.

    Напомним, в субботу МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

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    3 декабря 2023, 14:13
    В МИД заявили об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе

    Представительство России: С некоторыми россиянами в Газе не удается связаться

    Tекст: Валентина Григоренко

    С некоторыми россиянами в секторе Газа до сих пор не удается установить связь, но Россия продолжает попытки, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, дипломаты пока не верифицировали информацию о гибели россиянина в секторе Газа. Она подтвердила, что есть граждане, с которыми пока не удается связаться, но Россия продолжается пытаться связаться с ними, передает ТАСС.

    Она также прокомментировала эвакуацию из Газы, отметив, что она будет длиться столько, сколько потребуется, поскольку точного времени предсказать невозможно. По ее словам, списки на выход одобряются партиями, люди в списки по-прежнему добавляются.

    Ранее Зарипова сообщила, что российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа, данный факт проверяется.

    Накануне МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

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