Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.6 комментариев
New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа
В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.