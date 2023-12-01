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В Израиле заявили, что еще не начинали боевые действия в Газе
Армия Израиля заявила, что готовится к новой фазе операции на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.
«Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары», – сказал Конрикус изданию Washington Post, передает РИА Новости.
Агентство напоминает, что в пятницу в 8:00 мск истекло перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории, в ответ на что ВВС Израиля начали наносить удары по объектам в Палестине.
ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110 человек.
Ранее на возобновление боевых действий в Газе отреагировали в Кремле.