В Израиле заявили, что еще не начинали боевые действия в Газе

Армия Израиля заявила, что готовится к новой фазе операции на юге сектора Газа

«Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары», – сказал Конрикус изданию Washington Post, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в пятницу в 8:00 мск истекло перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории, в ответ на что ВВС Израиля начали наносить удары по объектам в Палестине.

ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110 человек.

Ранее на возобновление боевых действий в Газе отреагировали в Кремле.