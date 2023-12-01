Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.7 комментариев
В Кремле отреагировали на возобновление боевых действий в Газе
В Кремле предпочли бы видеть новости о новом продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал это более целесообразным с учетом гуманитарной катастрофы, которая сложилась в Газе, передает ТАСС.
Работа по эвакуации граждан России из сектора Газа будет продолжена, несмотря на возобновление боевых действий, добавил Песков.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.