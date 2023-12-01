Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.9 комментариев
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе
Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.
Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.
В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.
В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.
Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.