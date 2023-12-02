Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.