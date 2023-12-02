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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    17 комментариев
    2 декабря 2023, 15:35

    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна, сообщил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

    Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

    Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

    Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.

    29 ноября 2023, 19:12
    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»

    Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в секторе Газа

    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа.

    «Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», – передает ТАСС заявление организации.

    Их имена и местоположение не раскрываются.

    Ранее в ХАМАС пообещали освободить еще россиян вне рамок сделки с Израилем о перемирии в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину.


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    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    29 ноября 2023, 21:05
    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

    Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам

    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

    Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

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    29 ноября 2023, 18:48
    В Палестине заявили об отсутствии у Израиля права на самооборону

    Глава МИД Палестины аль-Малики: У Израиля нет права на самооборону против палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Израиля как у страны-оккупанта отсутствует право на самооборону против народа Палестины, заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

    «Израиль не имеет права на самооборону против людей, [территорию] которых он оккупирует и которых он обязан защищать согласно международному праву», – заявил аль-Малики, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Ранее в Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе.

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    1 декабря 2023, 08:27
    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

    ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе

    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.

    В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.

    В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.

    Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.

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    1 декабря 2023, 10:17
    Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщили американские СМИ.

    Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.

    По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.

    Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 06:22
    Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на день

    WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарной паузы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС продлевают гуманитарное перемирие на восьмой день, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Египта.

    Ожидается, что в рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, которые удерживаются в секторе Газа ХАМАС. В основном это будут дети и женщины, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль освободил 30 палестинских заключенных.

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    2 декабря 2023, 06:23
    Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

    В сообщении ТВ говорится, что израильская армия штурмует Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, передает РИА «Новости».

    Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская военная авиация ведет «беспорядочную бомбардировку» района Аль-Карара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Кроме того, израильские ВМС наносят удары по жилым кварталам города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

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    30 ноября 2023, 13:12
    МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянок

    МИД России выразил признательность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение российских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия признательна руководству ХАМАС за «позитивную реакцию на настоятельные обращения по освобождению заложников» и продолжит добиваться освобождения других россиян, удерживаемых в секторе Газы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», – цитирует ТАСС Захарову.

    По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены Елена Труфанова и Ирина Татти, которые удерживались в качестве заложниц в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС отпустило двух россиянок и 13-летнюю дочь гражданина России. Кроме того, в ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину.


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    1 декабря 2023, 16:12
    В Израиле заявили, что еще не начинали боевые действия в Газе

    Армия Израиля заявила, что готовится к новой фазе операции на юге сектора Газа

    Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

    «Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары», – сказал Конрикус изданию Washington Post, передает РИА Новости.

    Агентство напоминает, что в пятницу в 8:00 мск истекло перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории, в ответ на что ВВС Израиля начали наносить удары по объектам в Палестине.

    ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110 человек.

    Ранее на возобновление боевых действий в Газе отреагировали в Кремле.

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    30 ноября 2023, 08:16
    Израиль заявил о продлении паузы в боях в секторе Газа

    Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий по освобождению пленных

    Tекст: Ольга Никитина

    В свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа, армия обороны Израиля продлевает паузу в боевых действиях.

    В сообщении ЦАХАЛ говорится, что пауза в операции продолжится в соответствии с ранее обговоренными условиями, передает ТАСС.

    Палестинское движение ХАМАС со своей стороны также объявило, что перемирие продлевается на один день – четверг.

    28 ноября Израиль освободил палестинских заключенных в рамках соглашения в рамках сделки с ХАМАС.

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    1 декабря 2023, 12:45
    В Кремле отреагировали на возобновление боевых действий в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле предпочли бы видеть новости о новом продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал это более целесообразным с учетом гуманитарной катастрофы, которая сложилась в Газе, передает ТАСС.

    Работа по эвакуации граждан России из сектора Газа будет продолжена, несмотря на возобновление боевых действий, добавил Песков.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 15:36
    Пропуск помощи для Газы через КПП «Рафах» прекратили из-за боевых действий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» прекращен, сообщило агентство Reuters.

    Оно указывает со ссылкой на источники в гуманитарных и силовых ведомствах Египта, что проезд в сектор грузовиков с гуманитарной помощью и топливом для Газы «остановлен по причине возобновления Израилем военной операции», передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 22:40
    WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и снаряды

    Tекст: Вера Басилая

    США после нападения ХАМАС поставили Израилю противобункерные бомбы, десятки тысяч разных видов вооружений и артиллерийских снарядов, сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Чиновники сообщили изданию, что США поставили вооружения Израилю, включая примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов, а также 100 противобункерных бомб BLU-109 вскоре после 7 октября, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что снаряды и оружие были поставлены для того, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю.

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    1 декабря 2023, 22:12
    Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе

    Кирби: Перемирие в секторе Газа сорвалось из-за действий ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа и обвинили движение ХАМАС в срыве перемирия, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что пауза закончилась из-за ХАМАС, которое не предоставило список заложников для продления перемирия, передает ТАСС.

    Он также отметил, что необходимо восстановить объем гуманитарной помощи до того уровня, каким он был до перемирия, когда прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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