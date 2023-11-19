Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

В организации уточнили, что 18 ноября группа из 137 человек, среди которых были сотрудники «Врачей без границ» и их родственников, направилась на нескольких транспортных средствах из окрестностей больницы «Аш-Шифа» на юг сектора Газа. По данным организации, здесь находились помещения организации. Отмечается, что когда группа достигла пропускного пункта у реки Бесор, они услышали выстрелы, из-за чего сотрудники вернулись назад, передает РИА «Новости».

Как указали в организации, на обратном пути группа подверглась нападению недалеко от офиса организации «Врачи без границ». По их данным, две машины преднамеренно атаковали, и после обстрела один человек из организации погиб, еще один – ранен.

Организация «Врачи без границ» осудила атаки на группу эвакуируемых и призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевых действий для безопасной эвакуации мирных жителей из сектора Газа.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации оценили состояние «Аш-Шифы» в Газе и сделали вывод, что она больше не может работать, а оставшихся там необходимо эвакуировать.

В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.