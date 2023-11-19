Глава ВОЗ заявил, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал глава ВОЗ, сегодня была проведена очень рискованная оценочная миссия ООН в больнице «Аш-Шифа» в Газе. По его словам, команда обнаружила, что больница больше не может функционировать, поскольку в ней нет воды, еды, электричества, топлива, а запасы медикаментов истощены, передает РИА «Новости».

Гебрейесус отметил, что медицинские сотрудники, приняв во внимание ситуацию в больнице и состояние пациентов, среди которых есть и младенцы, обратились за помощью в эвакуации тех, кому больше не могут предоставить помощь в медучреждении. Поэтому, он добавил, что ВОЗ разрабатывает с партнерами план срочной эвакуации

В организации уточнили, что новые миссии по перевозке пациентов «Аш-Шифы» в медицинский комплекс Нассер и Европейскую больницу в Газе организуют в ближайшие трое суток.

В ВОЗ добавили, что ждут гарантий безопасности для вывоза пациентов от сторон конфликта в Газе. Помимо этого, в ВОЗ подчеркнули, что больницы на юге палестинского анклава уже работают на пределе своих возможностей, а пациенты из «Аш-Шифы» станут допнагрузкой на сотрудников медучреждений.

По информации ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов «Аш-Шифы» – различные травмы конечностей, полученные в ходе конфликта. Среди них 29 человек не могут двигаться без врачебной помощи из-за повреждений спины, а раны многих пациентов оказались заражены из-за нехватки антибиотиков и тяжелой санитарной обстановки в больнице.

Кроме того, в организации заявили, что более 300 человек остаются в «Аш-Шифе», среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.

По данным ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках.

Ранее представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.