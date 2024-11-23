Иван Копыл направил 9 тыс материалов в международные суды о преступлениях Киева

Tекст: Денис Тельманов

Юрист и руководитель проекта «Верум» Иван Копыл отправил в международные суды почти 9 тыс материалов о преступлениях Киева, передает РИА «Новости». В Международный уголовный суд было направлено около 3 тыс материалов и еще около 6 тыс – в Европейский суд по правам человека.

Однако, по словам Копыла, с 2020 года на эти инстанции начали оказывать давление, и они утратили независимость. Копыл подчеркнул, что все его попытки защитить права жителей Донбасса на международной арене остались без ответа.



С начала конфликта на Донбассе Иван Копыл активно занимался фиксацией правонарушений киевских властей. Работая военным корреспондентом, он пришел к выводу, что публикации в СМИ недостаточно. Необходимо юридическое оформление материалов и их отправка в международные инстанции.

Несмотря на политизированность большинства судебных инстанций, Копыл отметил, что надежду на международное правосудие оставляет комитет ООН по правам человека. Он планирует подать жалобы и материалы, собранные в ходе проведения СВО, именно в эту организацию. «Если и там не удастся добиться справедливости, международная система нуждается в переформатировании», – добавил Копыл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел премьерный показ фильма «Родительская боль», посвященного детям, пострадавшим от действий украинских войск.

Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство. Австралийский журналист Джони Х назвал украинских военных террористами из-за гибели более тысячи детей на Донбассе с 2014 года.

