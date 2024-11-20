Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения, тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.0 комментариев
Суд заочно арестовал американского наемника
Американца Роберта Вертмана заочно арестовали за терроризм в Курской области
Американец Роберт Вертман заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.
Суд заочно арестовал гражданина США Роберта Вертмана по обвинению в терроризме и ряде других преступлений на территории Курской области, сообщает Следственный комитет.
По ходатайству следователя Вертману была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эти решения были приняты судом на основании тяжести предъявленных обвинений и общественной опасности действий Вертмана.
Роберт Вертман обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, а также в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, включая сотрудников, выполняющих служебные обязанности. Ему также вменяется незаконное пересечение государственной границы и применение насилия в отношении представителей власти. Действия, приписываемые Вертману, были совершены организованной группой и мотивированы политической и идеологической ненавистью.
Следствие активно занимается розыском Вертмана и его соучастников. В ходе расследования планируется установить все обстоятельства совершенных преступлений, а также квалифицировать действия всех причастных лиц с точки зрения уголовного права.
Напомним, Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.
Кроме того Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях. А в Курской области заочно рассмотрят уголовное дело против 36-летнего наемника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который обвиняется в участии в конфликте на стороне ВСУ с группировкой «Темные ангелы», сообщила Генпрокуратура.