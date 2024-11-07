Дело наемника из Новой Зеландии передали в суд в Курской области

Прокуратура: Наемника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена заочно судят за участие в конфликте

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, О'Брайен прибыл на Украину в апреле 2022 года и присоединился к наемнической группировке «Темные ангелы». За ежемесячное вознаграждение в 450 тыс. рублей, он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих и мирного населения. следует из сообщения в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Следствие установило, что в составе воинского подразделения ВСУ, он незаконно пересек границу Курской области.

О'Брайен был объявлен в международный розыск 20 сентября, и в тот же день Хамовническим районным судом Москвы ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.

До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.