  • Новость часаСи Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США
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    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

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    7 ноября 2024, 08:41 • Новости дня

    Дело наемника из Новой Зеландии передали в суд в Курской области

    Прокуратура: Наемника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена заочно судят за участие в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области заочно рассмотрят уголовное дело против 36-летнего наемника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который обвиняется в участии в конфликте на стороне ВСУ с группировкой «Темные ангелы», сообщила Генеральная прокуратура России.

    По версии следствия, О'Брайен прибыл на Украину в апреле 2022 года и присоединился к наемнической группировке «Темные ангелы». За ежемесячное вознаграждение в 450 тыс. рублей, он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих и мирного населения. следует из сообщения в Telegram-канале Генпрокуратуры.

    Следствие установило, что в составе воинского подразделения ВСУ, он незаконно пересек границу Курской области.

    О'Брайен был объявлен в международный розыск 20 сентября, и в тот же день Хамовническим районным судом Москвы ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

    Ранее главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, утверждают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 11:26 • Новости дня
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

    Гражданин Армении Армен Балян задержан в Домодедово за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово, передает ТАСС. Балян участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Известно, что он был задержан при попытке проникновения на территорию России.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Баляна. В ходе допроса он признал вину и дал исчерпывающие показания. Балян подтвердил ранее установленные следствием факты своего участия в вооруженном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ. Тайваньский спецназовец У Чжунда, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в ДНР во время ночной операции у Авдеевки. Шведский наемник, воевавший на стороне Украины против России, был ликвидирован в бою.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировок «Юг» и «Восток» в последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Южная группировка освободила населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике, поразила формирования 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Шумов, Дылеевки, Курахово и Дальнего, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 645 человек, БМП, британскую гаубицу FH-70 и несколько других единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку в ДНР и поразила несколько украинских бригад у Зеленого Поля, Великой Новоселки (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 125 человек, танк и американскую САУ Paladin.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 113-й и 125-й бригадам теробороны и 5-му пограничному отряду Украины в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    Подразделения группировки «Запад» поразили формирования 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 450 военнослужащих, а также технику, включая танк, бронетранспортер и орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Отражены шесть контратак. Уничтожены танк, бронированные машины и артиллерийские установки, включая гаубицы М777 производства США.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по 110-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, автомобили и склад боеприпасов.

    Ранее российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике. До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. В начале ноября российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

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    6 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» провели успешные наступательные действия, уничтожив значительное количество техники и более 250 военнослужащих ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Новоивановку и Леонидово.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе операций были атакованы формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Боевые действия развернулись в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

    Российские войска успешно отразили четыре контратаки противника у Новоивановки и сорвали наступление ВСУ на Леонидово. Потери вооруженных сил Украины составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронемашина и автомобиль.

    Авиационные и артиллерийские удары нанесли поражение войскам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино и других. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских резервов в Сумской области, включая населенные пункты Беловоды и Павловка.

    За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая восемь боевых машин пехоты, две БМП Bradley, шесть боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и минометы. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 тыс. 50 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

    Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла более 200 человек, уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих. В среду в районе Любимовки Курской области были найдены тела девяти украинских солдат, один из которых был в российской форме с украинскими шевронами.


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    6 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Рогов обнаружил британский след в планах ВСУ по захвату ЗАЭС

    Рогов отметил участие Британии в планировании операции ВСУ по захвату ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о британском влиянии в планировании операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую ранее успешно пресекли российские военные.

    Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции под кодовым названием «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС.

    Рогов заявил о британском участии в разработке операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в операции, которую российские военные сорвали, прослеживается почерк британских спецслужб. «В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», – сказал Рогов.

    Рогов также подчеркнул, что украинские вооруженные силы рассматривают Запорожскую АЭС как плацдарм для ведения военных действий против России. По его мнению, киевский режим использует ядерный объект для шантажа европейского сообщества.

    Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игорь Кириллов заявил, что гипотетические последствия крупной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы с чернобыльской катастрофой.

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    6 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин установил выплату госслужащим в новых регионах на период СВО

    Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

    Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

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    6 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Forbes: Украина применит Stryker против России в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины планируют использовать бронемашины Stryker в случае наступления российской армии в Курской области, пишет Forbes.

    Украинская армия готовится к возможному наступлению российской армии в Курской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

    Обозреватель издания Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать бронемашины использовать Stryker в при обороне. Однако остается неясным, как быстро эти машины смогут поступить на Украину.

    Кроме того, Экс отметил нехватку кадров в украинской армии, если Министерство обороны Украины не найдет решения. Он подчеркнул, что в случае провала в решении этой проблемы, единственной поддержкой для ВСУ могут оказаться новые бронемашины.

    Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что после атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

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    6 ноября 2024, 11:57 • Новости дня
    ВС России продвинулись на два километра на Запорожском фронте

    Российские войска продвинулись на два километра на Ореховском направлении в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Запорожском фронте российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении, северней Копаней и восточнее Нестерянки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России на Запорожском фронте продемонстрировали значительное продвижение, сообщает ТАСС. Рогов добавил, что на Ореховском направлении в Запорожской области была достигнута глубина продвижения более чем на два километра.

    Он подчеркнул, что успехи были зафиксированы северней Копаней и восточнее Нестерянки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области, что может повлиять на стратегическую обстановку в регионе, сообщалось, что член Общественной палаты Владимир Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера.


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    6 ноября 2024, 11:41 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра

    Спецназ «Ахмат» уничтожил танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, что привело к детонации боекомплекта и гибели 15 военнослужащих ВСУ.

    Отряд спецназа «Ахмат» провел успешную операцию на юге Часова Яра, где уничтожил украинский танк и 15 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона Южной группировки войск с позывным Шустрый.

    По его словам, удар пришелся по танку ВСУ, в результате чего началась детонация боекомплекта. Это привело к уничтожению не только экипажа танка, но и гибели в общей сложности 15 солдат противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец, а командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

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    6 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Безуглая заявила, что Сырский готовится вывести войска из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сделала такой вывод на основе публикаций Сырского в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    В постах он обсуждает результаты недавней атаки на Курскую область и указывает, что эта операция отвлекла российские силы с других направлений.

    Безуглая подчеркнула, что за период боевых действий ВСУ оставили ряд территорий в ДНР и Харьковской области. Она также предложила главнокомандующему самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», – заключила депутат.

    Ранее депутат Рады Безуглая заявляла, что Сырский скрывается на даче в Харьковской области. Безуглая также обвиняла министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

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    6 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске

    Беженец из Украинска сообщил о гибели 20 мирных жителей в подвале дома из-за жестокости ВСУ

    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей, сообщил эвакуированный из города беженец.

    Как сообщил российским властям эвакуированный беженец, все находившиеся в подвале люди погибли, передает ТАСС.

    По его словам, российские военнослужащие пытались помочь, но спасти людей было невозможно. Он также добавил, что тела погибших до сих пор остаются в подвале.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре. До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Байден запланировал направить Украине военную помощь до инаугурации Трампа

    Politico сообщила о планах Белого дома направить Украине оставшиеся 6 млрд долларов военной помощи до инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена планирует ускорить отправку оставшейся военной помощи Украине в 6 млрд долларов до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщила Politico.

    Решение связано с опасениями, что новый президент может прервать поставки оружия на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Politico отмечает, что сроки выделения нового пакета военной помощи не уточняются. Обычно доставка вооружений и боеприпасов на Украину занимает месяцы, что может помешать завершению поставок до инаугурации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был у власти, украинского конфликта не произошло бы. В ходе избирательной кампании Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом завершить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


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    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

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    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

    Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Республиканец уже выступил с победной речью, пообещав американцам «золотую эпоху», а всему миру – прекратить войны. Кандидат от демократов Камала Харрис даже не обратилась к своим избирателям. По мнению экспертов, дверь в Белый дом Трампу помогли открыть сразу несколько факторов. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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