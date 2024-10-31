Гражданин США Роберт Вертман обвинен в ряде тяжких преступлений в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главное военное следственное управление России завело уголовное дело против Роберта Вертмана, гражданина США, заочно обвиняемого в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Telegram-канал СК. Вертман подозревается в убийстве, покушении на убийство, террористическом акте и других преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Следствие утверждает, что Вертман принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В начале сентября 2024 года он и его соучастники незаконно пересекли государственную границу России и проникли в Курскую область, где совершали преступления против гражданского населения.

Действуя с представителями вооруженных формирований Украины и имея доступ к автоматическому и крупнокалиберному огнестрельному оружию, Вертман и его соратники использовали взрывные устройства и военную технику. Их действия были направлены на устрашение населения и дестабилизацию работы органов власти.

Следствие продолжает работу по установлению местонахождения Вертмана и его соучастников с целью их задержания и привлечения к ответственности по закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области был уничтожен наемник из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки США, который специализируется на диверсиях и уничтожении военной инфраструктуры. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США.