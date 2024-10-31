Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
СК завел дело на американского наемника за теракт и убийства
Гражданин США Роберт Вертман обвинен в ряде тяжких преступлений в России
Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.
Главное военное следственное управление России завело уголовное дело против Роберта Вертмана, гражданина США, заочно обвиняемого в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Telegram-канал СК. Вертман подозревается в убийстве, покушении на убийство, террористическом акте и других преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
Следствие утверждает, что Вертман принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В начале сентября 2024 года он и его соучастники незаконно пересекли государственную границу России и проникли в Курскую область, где совершали преступления против гражданского населения.
Действуя с представителями вооруженных формирований Украины и имея доступ к автоматическому и крупнокалиберному огнестрельному оружию, Вертман и его соратники использовали взрывные устройства и военную технику. Их действия были направлены на устрашение населения и дестабилизацию работы органов власти.
Следствие продолжает работу по установлению местонахождения Вертмана и его соучастников с целью их задержания и привлечения к ответственности по закону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области был уничтожен наемник из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки США, который специализируется на диверсиях и уничтожении военной инфраструктуры. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США.