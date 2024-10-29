  • Новость часаРоссийские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
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    Почему немецкий автопром закрывается
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 11:28 • Новости дня

    Стало известно об уничтожении американского наемника в Брянской области

    Эксперт Степанов: В Брянской области ликвидировали наемника из 75-го полка разведки США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области был уничтожен наемник из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки США, специализирующегося на диверсиях и уничтожении военной инфраструктуры, сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    В Брянской области был уничтожен наемник, который, как сообщил Степанов, представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки вооруженных сил США, сообщает ТАСС. Этот полк специализируется на диверсионной деятельности, включая уничтожение объектов военной инфраструктуры и аэродромов. По словам эксперта, участие таких специалистов свидетельствует о высоком уровне подготовки группы, действовавшей в регионе.

    Степанов отметил, что задачи группы могли включать захват заложников и уничтожение важных объектов инфраструктуры. Однако наемники не смогли реализовать свои планы, поскольку российские силы обеспечивают контроль на границе. Он подчеркнул, что проникновение группы сопровождалось использованием беспилотной авиации, что говорит о сложном характере планирования операции.

    Эксперт также отметил признаки разведывательной деятельности наемников, направленной на вскрытие уязвимых мест приграничных регионов России. Он считает, что попытки скрытного проникновения были предотвращены благодаря слаженной работе погранслужбы Росгвардии и Минобороны. Степанов добавил, что поддержка группы со стороны артиллерии и реактивных систем залпового огня также была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой. В результате операции были ликвидированы четыре диверсанта, которые несли с собой иностранное оружие и экипировку. ФСБ показала кадры, демонстрирующие предотвращение вторжения диверсантов в Брянскую область.

    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    Коментарии (14)
    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

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    28 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома

    Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове в результате удара по зданию Госпрома, расположенного в центре города, разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

    По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах В нем размещался Совнарком Советской Украины, когда Харьков был столицей УССР.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в зданиях поблизости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.

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    28 октября 2024, 22:40 • Новости дня
    Украина решила усилить обмен данными для поимки уклонистов

    СБУ и полиция Украины начали обмен данными через электронную систему для отлова уклонистов

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами, что поможет оперативнее доставлять нарушителей в военкоматы.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Украины объявило о новой инициативе, направленной на усиление контроля над воинским учетом. Теперь данные о гражданах, уклоняющихся от постановки на учет, будут передаваться через электронную систему между различными государственными органами. В их числе Служба безопасности Украины (СБУ), полиция, разведка и военкоматы.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обмен информацией между этими структурами позволит быстрее и эффективнее идентифицировать и доставлять уклонистов в территориальные центры комплектования (ТЦК). «Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушений законодательства», – заявил Умеров на своей странице в Facebook.

    Цель нововведений – сделать процесс учета более прозрачным и снизить количество уклонистов. С февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным конфликтом. Власти предпринимают различные меры, чтобы обеспечить стабильное пополнение вооруженных сил Украины, включая активизацию рейдов по поимке мужчин призывного возраста.

    Введение закона об ужесточении мобилизации в мае этого года позволило призвать в армию значительное количество граждан. Однако в последние месяцы отмечается замедление темпов пополнения армии. Это вызвало недовольство среди населения, выраженное в акциях протеста и поджогах автомобилей сотрудников военкоматов и почтовых отделений, через которые рассылаются мобилизационные повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий страны из-за недобора личного состава в военкоматах.

    С февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу, несмотря на запрет выезда для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.

    Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 тыс. до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях.

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    29 октября 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские войска усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке

    Марочко: ВС России усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска усилили давление на украинскую оборону в районах Часова Яра и Клещеевки, что привело к значительному ухудшению обстановки для ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что в районе Часова Яра количество направлений ударов российских войск возросло до четырех, что создало повышенное давление на позиции украинских формирований.

    По его словам, на участке между Клещеевкой и Курдюмовкой украинские военные насчитали шесть направлений продвижения российских войск, передает ТАСС.

    Также Марочко заявил, что перехвачены данные ВСУ, свидетельствующие о значительном ухудшении оперативно-тактической обстановки для украинских войск в этих районах.

    Ранее российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Клещеевке в сентябре.

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    28 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

    ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен частной собственности.


    Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.

    В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.

    В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.

    «Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.

    Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.

    В Белгородской области дежурные средства  ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.

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    29 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Украинский генерал Марченко назвал причину обрушения фронта ВСУ

    Украинский генерал Марченко объяснил обрушение фронта ВСУ нехваткой управления и резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Фронт ВСУ обрушился под натиском российских войск из-за усталости военнослужащих, разбалансировки управления и дефицита резервов, заявил генерал ВСУ Дмитрий Марченко.

    Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что украинский фронт обрушился. По его словам, на фронте ощущается острая нехватка боеприпасов и вооружений, а также нехватка людей для пополнения рядов, передает РИА «Новости».

    Марченко заявил, что личный состав испытывает значительную усталость и уже не в состоянии удерживать те фронты, на которых находится. По его словам, «нет людей, нет пополнений», и это серьезно сказывается на боеспособности войск.

    Ранее вооруженные силы России пошли в атаку на Времевском направлении в районе Старомайорского в Запорожье.

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее предрекал, что украинские вооруженные силы могут потерпеть обвал на Запорожском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прорыв Вооруженных сил России у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации.

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    29 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    За сутки военные уничтожили 64 украинских беспилотников над шестью регионами

    Минобороны уничтожило 64 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток российские силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

    Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки были уничтожены 64 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. Всего атакам подверглись шесть регионов России.

    В течение ночи 21 дрон был уничтожен средствами ПВО. Из них 13 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть над Брянской, по одному дрону над Воронежской и Курской областями.

    В дневное время дополнительные атаки были зафиксированы в Курской области, где сбили еще 18 БПЛА. В Брянской области силы ПВО перехватили 11 дронов, в Орловской и Липецкой областях – по шесть. Два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, причиняя значительный ущерб частной собственности. Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, о чем сообщило Минобороны. В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    29 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    Швеция выделила 63 млн евро для военной помощи Украине

    Швеция выделила 43 млн евро на закупку техники для Украины и 20 млн евро для поддержки местного ВПК

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведское правительство решило направить 63 млн евро на поддержку украинского ВПК и военной техники, из которых 20 млн евро будут использованы на закупки через украинскую оборонную промышленность.

    Правительственная канцелярия Швеции сообщила, что страна выделит 63 млн евро на поддержку оборонной промышленности Украины и закупку военной техники, пишет ТАСС. Из этой суммы 20 млн евро будут направлены на закупку техники через украинский ВПК с целью передачи ее Киеву.

    Правительство уже поручило соответствующим ведомствам провести переговоры с Данией для заключения соглашения о выделении этих средств. В пресс-релизе отмечается, что усиление производства на Украине способствует укреплению общей европейской оборонно-промышленной базы.

    Оставшиеся 43 млн евро предназначены для многосторонних инициатив по поддержке Украины. В частности, Швеция планирует вложить эти средства в фонд НАТО – Украина для закупки ракет для истребителей F16, обучения морской пехоты и разминирования.

    С февраля 2022 года Швеция уже выделила значительные средства на помощь Украине. В общей сложности эта помощь составила 57,4 млрд крон, из которых 48,4 млрд крон были направлены на военную поддержку, что эквивалентно 4,99 и 4,20 млрд евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн долларов для усиления огневой мощи и мобильности украинских вооруженных сил.

    Кроме того, министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию.

    В то же время, США выделили Киеву около 1,1 млрд долларов без необходимых записей, что могло привести к нецелевому расходованию средств.

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    29 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    Стало известно о вымогательстве ВСУ 1 млн рублей за пленного российского солдата

    Tекст: Александра Юдина

    Родственникам российского военнопленного Игоря Щеголеватого, попавшего в плен на Украине, угрожали расправой и требовали перевести 1 млн рублей для его включения в списки на обмен, рассказал его сводный брат Александр Сериков.

    По его словам, Щеголеватый служил артиллеристом, однако в октябре его перевели в штурмовое подразделение. Последний раз Игорь связывался с семьей 5 октября, а через неделю его родственники получили видео с просьбой о переводе денег. На записи Игорь с перевязанной головой просил перечислить деньги «куда скажут», передает РИА «Новости».

    Сериков рассказал, что каждый вечер на протяжении недели ему звонила девушка, представлявшаяся куратором. Она угрожала расправой над Щеголеватым и требовала перевести необходимую сумму. Последний срок был назначен на 21 октября. В противном случае, по словам куратора, родственники могли не получить тело Игоря.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, мать российского военнопленного Валентина Шепилова обвинила ВСУ в вымогательстве 700 тыс. рублей за жизнь ее сына. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, попавших в плен на Украине, получают угрозы и требования выкупа за них.

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    29 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО

    Зеленский обвинил Запад в несправедливости из-за отказа приглашать Украину в НАТО

    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада «несправедливо» отказывают Украине в приглашении в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что приглашение в НАТО не значит полноправное членство в альянсе. Он выразил недовольство тем, что лидеры некоторых стран, вместо того чтобы рассматривать вопрос о приглашении, сосредотачиваются на обсуждении членства Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, такое отношение к Украине несправедливо, это простой способ сказать нет на стремление Украины к членству в альянсе.

    Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом «плана победы» Зеленского.

    Ранее СМИ писали, что семь стран НАТО, включая США и Германию, выступили против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул неприемлемость для России членства Украины в НАТО.

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    28 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Цукурино

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с успешным освобождением Цукурино в ДНР, сообщило оборонное ведомство.

    В ходе специальной военной операции бригада выполняет боевые задачи на сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу в сражениях с неонацистами, сказал глава министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – отмечается в обращении министра к военнослужащим.

    Глава военного ведомства подчеркнул, что благодаря профессиональным и решительным действиям личного состава, противник понес значительные потери на Красноармейском направлении и не смог достичь своих целей.

    Белоусов также поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить Родине, обеспечивая безопасность страны.

    «Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность», – заключил он.

    Андрей Белоусов ранее благодарил военных за мужество при освобождении Серебрянки в ДНР, а также отмечал работу военнослужащих при успешном освобождении Михайловки.

    Также министр обороны отправлял поздравления командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

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    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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