Эксперт Степанов: В Брянской области ликвидировали наемника из 75-го полка разведки США

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Брянской области был уничтожен наемник, который, как сообщил Степанов, представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки вооруженных сил США, сообщает ТАСС. Этот полк специализируется на диверсионной деятельности, включая уничтожение объектов военной инфраструктуры и аэродромов. По словам эксперта, участие таких специалистов свидетельствует о высоком уровне подготовки группы, действовавшей в регионе.

Степанов отметил, что задачи группы могли включать захват заложников и уничтожение важных объектов инфраструктуры. Однако наемники не смогли реализовать свои планы, поскольку российские силы обеспечивают контроль на границе. Он подчеркнул, что проникновение группы сопровождалось использованием беспилотной авиации, что говорит о сложном характере планирования операции.

Эксперт также отметил признаки разведывательной деятельности наемников, направленной на вскрытие уязвимых мест приграничных регионов России. Он считает, что попытки скрытного проникновения были предотвращены благодаря слаженной работе погранслужбы Росгвардии и Минобороны. Степанов добавил, что поддержка группы со стороны артиллерии и реактивных систем залпового огня также была уничтожена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой. В результате операции были ликвидированы четыре диверсанта, которые несли с собой иностранное оружие и экипировку. ФСБ показала кадры, демонстрирующие предотвращение вторжения диверсантов в Брянскую область.