У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады

Tекст: Алексей Дегтярев

Незаконную попытку пересечь границу, предположительно иностранными наемниками, пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России и подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В ходе боестолкновения все четверо диверсантов были ликвидированы, а остатки отступающей группы подверглись ракетно-артиллерийскому удару и понесли потери.

Уничтоженные члены группы были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам. Среди личных предметов были найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, а также блокнот с тактическими записями на английском языке.

На теле одного из ликвидированных нашли татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Климовском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц.