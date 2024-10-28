Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады
Ликвидированные в Брянской области четыре диверсанта несли с собой иностранное оружие и экипировку, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Незаконную попытку пересечь границу, предположительно иностранными наемниками, пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России и подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В ходе боестолкновения все четверо диверсантов были ликвидированы, а остатки отступающей группы подверглись ракетно-артиллерийскому удару и понесли потери.
Уничтоженные члены группы были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам. Среди личных предметов были найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, а также блокнот с тактическими записями на английском языке.
На теле одного из ликвидированных нашли татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Климовском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц.