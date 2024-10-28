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Американский солдат Блэк выразил надежду на обмен
Осужденный в России Гордон Блэк надеется на обмен между Россией и США
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.
Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.
«Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.
Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.
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