Американский солдат Блэк выразил надежду на обмен

Осужденный в России Гордон Блэк надеется на обмен между Россией и США

Tекст: Денис Тельманов

Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.



«Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

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